Il weekend che anticipa la primavera all’Eur suona forte, con le notti di musica targate Room 26 e dirette artisticamente da Neon, che prenderanno il via giovedì 17 marzo con il party a tinte black, meglio noto come MilkShake. Protagonista del weekend è l’indiscutibile Albertino, imperatore delle console italiane e d’oltre confine, che tornerà al Room 26 nella serata di venerdì 18 marzo, dopo un lungo periodo di sosta emergenziale forzata. Il fine settimana terminerà con il sabato house del 19 marzo, notte in cui salirà in cattedra il dj Davide Squillace.

Albertino, imperatore delle console

Alberto Di Molfetta è nato a Paderno Dugnano (MI), il 7 Agosto 1962. Il suo debutto radiofonico avviene nel 1978 a Radio Music, una piccola emittente dell’hinterland milanese che qualche tempo dopo Claudio Cecchetto trasformerà in Radio Deejay. Negli anni ’80 un giovane Gerry Scotti lo annuncia così: “Vi lascio con Albertino ed il suo Deejay Time”. Il Deejay Time è inizialmente un programma musicale generico e di intrattenimento dopo cui, pochi anni dopo, Albertino condurrà la Deejay Parade, classifica ufficiale di Radio Deejay. Il successo di questo format radiofonico dà vita all’Hip Hop Village, il primo villaggio globale dedicato all’hip hop italiano che alla sua prima edizione, nel 1997, vede tra gli altri, la partecipazione dei Fugees di Wyclef Jean, Pras Michel e Lauryn Hill.

Dall’Hip Hop Village alla conquista d’Italia

Grazie all’incredibile popolarità raggiunta, il Deejay Time con Albertino diventa anche una grande produzione live che il dj porta in scena nei club, nei palazzetti dello sport e nelle piazze di tutta Italia, insieme ai suoi inseparabili amici Fargetta, Molella e Prezioso. Il 31 dicembre 1995 Albertino registra il tutto esaurito al Forum di Assago (alle porte di Milano) e trasmette il “suo” capodanno in diretta su Italia1. Ai suoi fan e agli “Amici Della Cassettina”, nel 1994 Albertino, dedica “T.V.T.B.”, la televisione musicale tematica ante litteram, 75 minuti di video musicali con inserti speciali live e special guest, che vende oltre 60.000 copie. Nell’estate del 1998 si trasferisce in TV grazie ad “Italia Unz”, tutti i giorni su Italia1, direttamente dall’Aquafan di Riccione.

Dal Deejay Time alla TV, il successo di Albertino

Alla fine degli anni novanta il Deejay Time apre le porte al pubblico e diventa un programma di intrattenimento; al fianco di Albertino fa il suo ingresso in voce Giuseppe e, grazie ad una rubrica nata da questa doppia conduzione, qualche tempo più tardi esce nelle librerie “Il Testicolo”, scritto insieme al suo compagno di avventura. La scelta di aprire le porte dello studio del Deejay Time al pubblico si rivela di grande successo registrando ogni giorno il tutto esaurito per diversi anni. Per questo motivo Albertino decide di portare il Deejay Time in teatro riscuotendo una grande risposta da parte del pubblico.

Nell’agosto del 2001 esce nei cinema “Senza Filtro”, un film diretto da Mimmo Raimondi che racconta la storia degli Articolo 31, e nel quale Albertino interpreta il Ducaconte un ruolo in cui brilla per ironia e gusto. Nel dicembre del 2001 e nel settembre del 2002 crea e conduce “Dance Award”, l’evento che premia la musica dance italiana. Nel Settembre del 2002 cura per conto del quotidiano la Repubblica “Dance Revolution” una raccolta di sette cd con il meglio della dance italiana ed internazionale, progetto che si trasforma ben presto in un omonimo programma radiofonico da lui condotto. Nel 2003, il dj, volto televisivo, autore di libri e testimonial di campagne pubblicitarie televisive e radiofoniche sforna un nuovo tormentone: “Ooookey. VaaaaBene”.

Tutti i tormentoni di Albertino

A Ciao Belli arriva Marco Ranzani, il ricco mobiliere di Cantù la cui vita ruota intorno all’immagine, al denaro e al Porche Cayenne, personaggio che Albertino porta anche a Zelig riscuotendo grande successo. “Ooookey!” e “VaaaaBene!” diventano 2 libri scritti a quattro mani da Albertino e Digei Angelo. Ed è proprio grazie alla popolarità, all’ironia e all’irriverenza di questo personaggio, che Marco Ranzani diventa una voce del navigatore “TomTom”. Tra i vari personaggi a cui da vita, c’è Cucignolo, parodia di Lucignolo, idea che nasce a “Ciao Belli” e che nel 2006 Simona Ventura vuole a “Quelli che…”, il programma della domenica pomeriggio di Rai Due. Nel 2007/2008 conduce su All Music il programma “Blister. Pillole dal web”.

Nel 2008 il Deejay Time diventa Deegital Radio: una webradio con musica selezionata da Albertino. A settembre del 2008 si apre “The Party-One” la festa del DeejayTime in tour per l’Italia dove Albertino si alterna in consolle con grandi dj quali Bob Sinclar, Benny Benassi, Stefano Fontana, Joe T Vannelli, Tommy Vee, Alex Gaudino, Fargetta, Alex Neri, Krakatoa, Deelay e tanti altri. Nel 2009 conduce 50 Songs, la versione quotidiana della classifica ufficiale di radio Deejay, in onda nel weekend. Su Deejay Tv racconta il programnma dedicato ai DJ “DJ Stories”.

Dal 2011 al 2014 ha condotto Asganaway assieme a Fabio Alisei, Paolo Noise e Wender. Parallelamente alla sua attività di conduttore radiofonico e televisivo, Albertino suona nei migliori club italiani. Nell’attuale palinsesto di Radio Deejay Albertino conduce Deejay Time e la Deejay Parade. Dal settembre 2015 conduce[6] Albertino Everyday dalle 14 alle 16. Il 9 gennaio 2016 è tornato a condurre, insieme a Mario Fargetta, il sabato alle 14 la Deejay Parade, mentre dal 15 gennaio 2016 torna a condurre anche Dance Revolution, una selezione della migliore musica da club, ogni venerdì e sabato notte dall’1 alle 2. L’11 dicembre 2018 viene ufficializzato che sarà il nuovo direttore artistico di Radiom2o, subentrando a Fabrizio Tamburini.

Dal 2019 alla guida artistica di Radiom2o

Il 1º marzo 2019 va in onda l’ultima diretta su Radio Deejay del programma Albertino Everyday il quale passa dal primo aprile su Radiom2o dalle 17 alle 19. Albertino quindi lascia dopo 35 anni Radio Deejay, con la quale però continuerà a collaborare con il programma Deejay Time con Fargetta, Molella e Prezioso in onda ogni sabato dalle 14.00 alle 15.00 in simulcast su Radiom2o. Conduce sulla nuova Radiom2o ogni venerdì e domenica sera anche Dance Revolution, di cui a partire dalla primavera del 2020 lancia una nuova serie di compilation (Vol. 1-2-3), mixate da Dj Shorty, il quale lo coadiuva nella regia del programma.