Dalla Pupa e il Secchione a Napoli: l’arte di Neon Flex Mood travolge l’Italia

Diventa sempre più popolare sul piccolo schermo la giovane azienda NeonFlexMood; dopo essere stati infatti sullo schermo dei clienti Prime Video con “LOL – Chi Ride è Fuori“, i giovani fondatori dell’azienda si stanno ritagliando spazio importante in TV anche con lo show trasmesso su Italia 1 “La Pupa e il Secchione” dove lo staff di Neon Flex Mood ha adornato le location con le proprie installazioni artistiche, sia nella villa che nel pullman usato dai concorrenti.

Neonflexmod che non è solo TV, ma anche altro; l’azienda romana, dopo il clamoroso successo a Nemi durante la festa di San Valentino, ha realizzato infatti installazioni al neon anche per il Balloon Museum dove i visitatori hanno potuto ammirarle, al pari delle meraviglie esposte fatte di palloncini. Un’avventura, quella del museo del palloncino a Roma che ha avuto, fin dall’inaugurazione, un successo clamoroso venendo preso d’assalto veramente da tantissimi romani, VIP inclusi.

Successo che ha permesso al museo dei palloncini di prorogarne l’apertura fino al prossimo 3 aprile (accorrete perché i biglietti vanno a ruba!) dando così la possibilità a tutti di fare, come a coloro che già vi sono stati, una storia o un post sui social preferiti tra enormi opere o piscine di palloncini colorati.

Dopo la fortunatissima esperienza romana il Balloon Museum si sposterà a Parigi dove starà dal 14 aprile al 21 agosto prima di fare tappa nuovamente in Italia a Milano.

Il giro, per così dire d’Italia ma non solo come vedremo in seguito, prosegue con una tappa fondamentale in quel di Napoli dove i Neon Flex Led accendono ancora di più il magico capoluogo partenopeo con alcuni progetti di installazioni luminose davvero super. E cosa può esserci a Napoli che accende, da decenni, il cuore della città stessa e di un popolo che in lui si è identificato e continua a farlo?

Parliamo ovviamente di Maradona al quale Neonflexmood dedica alcune eccellenti installazioni per far capire ancora una volta quanto sia sincero l’amore che il popolo napoletano ha per il fuoriclasse argentino. Neon che, e non potrebbe essere altrimenti, vanno anche ad omaggiare, con un apposito progetto, lo skyline inimitabile di una città, unica nel mondo, quale Napoli è.

Ma Neonflexmood non si ferma, è in continuo movimento dando l’opportunità sempre a più persone di ammirare le proprie meraviglie di luci; ed ecco quindi dove i ragazzi di Neonflexmood saranno presenti prossimamente: 19/20/21 marzo a Parigi; 25/26/27 marzo a @FieraVintageForlìOfficial; 26/27 marzo @VintageMarketRoma; 02/03 aprile @VintageMarketRoma.