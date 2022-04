A Milano nasce “Ladies Lounge”: il salotto per il networking al femminile

L’Associazione Women of Change Italia, impegnata nella promozione della cultura del gioco di squadra al femminile e in difesa dei diritti delle donne e delle minoranze inaugura Ladies’ Lounge, un salotto per il networking al femminile. Il progetto nasce in sinergia con Danza il Tuo Viaggio, agenzia di eventi che propone esperienze uniche, dove l’amore per la danza e il movimento si sposano con il gusto per il viaggio. Ladies’ Lounge è uno spazio di condivisione in cui ritrovarsi e confrontarsi, rilassarsi, divertirsi. Sinergia al femminile, amore per la Danza, per la Musica, per le Arti, per la Cultura, riflessione su tematiche importanti e di attualità, di genere e non solo, questi i fili conduttori del format riservato ad un pubblico di donne selezionate, principalmente in base alla loro voglia di fare rete. Ciascuna serata sarà dedicata ad una donna che si è distinta nella storia per meriti e personalità. L’inaugurazione del 7 aprile 2022 è un tributo ad Ada Coleman, una delle prime donne bartender della storia in un mondo prettamente maschile, responsabile del bar del Savoy Hotel di Londra per ventitré anni (dal 1903), una delle sole donne ad aver ricoperto questa posizione. A lei si deve l’invenzione del famoso cocktail Hanky Panky.

Ladies’ Lounge è un format versatile che verrà proposto in diverse località italiane

La prima serata si svolgerà presso la riservata cornice dell’Oblio -The Cellar Bar, speakeasy anni ’20 nel cuore di Milano (via Casale 7 – c/o Ristorante Prima – zona Navigli). Dalle 19.00 alle 21.30 è previsto un aperitivo “For Ladies Only” (su prenotazione – posti limitati) con esperienza di Food Pairing in cui i drink saranno creati partendo dalla ricetta storica dell’ Hanky Panky e verranno serviti dei piatti combinati. Durante l’aperitivo interverranno come ospiti speciali la cantante italo-marocchina di pop-r&b Johara, in uscita con un nuovo progetto discografico, e la ballerina e coreografa di Hip Hop e esperta di Hip Hop al femminile, Ambra Apfel. Dalle 21.30 DJ set con la Dj Micol Martinez, aperto al pubblico.

La creazione di Ladies’ Lounge è stata possibile grazie alla collaborazione di diversi partner che hanno creduto nel progetto, tra cui Mokamusic, Platinum Label, Alex Zinzeri, giovane imprenditore, ideatore e organizzatore di eventi, e lo sponsor Ramsburry Single Estate.

Women of Change Italia è un progetto non profit che si propone di generare cambiamento aiutando le Donne a fare sistema fra loro, per diffondere la cultura della Parità, ottenere Uguaglianza Sostanziale ed eliminare i Bias di Genere. È un progetto dedicato a coloro, donne e uomini, che credono nella possibilità di cambiare le cose e che vogliono impegnarsi per creare un futuro migliore, insieme. La forza di Women Of Change Italia risiede nell’essere una community partecipativa e sempre connessa, offline, attraverso incontri in presenza, e online, attraverso il sito e i social network (instagram, facebook, linkedin, YouTube).

“Women of Change Italia è un ecosistema virtuoso, in cui, con consapevolezza e informali si realizzano ogni giorno azioni concrete di mentoring e sinergia reale…iniziative come Ladies’ Lounge lo dimostrano” – dichiara Anita Falcetta

Danza il Tuo Viaggio oltre ad essere un’agenzia specializzata nella proposizione di esperienze ed eventi di alto profilo, è un network di professionisti e competenze, coordinate in sinergia per soddisfare le esigenze, i desideri e le aspirazioni di chi è in cerca di emozioni e momenti su misura. Le sue proposte nascono dal lavoro di continua ricerca e selezione, cura e attenzione per il dettaglio sono valori distintivi per la fondatrice Giuliana Cucco che così commenta la nascita di Ladies’ Lounge:

“La vita è un viaggio e noi vogliamo danzarlo, viverlo con emozioni e colori, il giusto ritmo, tanta voglia di scoperta, una curiosità che ci spinge a confrontarci con le amiche del network all’interno della cornice di Ladies’ Lounge ”.