Continuano gli appuntamenti con la musica dal vivo sul palco del QUID di Roma, con il programma che dal 21 al 23 aprile propone un menu musicale molto variegato: dai giovani talenti dell’Accademia Spettacolo Italia, passando per il ritmo dei Funky’s Retireds diretti da Maria Grazia Frontana, fino al tributo a Claudio Baglioni fatto dalla band Il Viaggio.

Il programma del Quid nel segno della musica

Il fine settimana in Via Assisi comincia giovedì 21 aprile, con il live degli allievi e musicisti dell’Accademia Spettacolo Italia, protagonisti di una serata realizzata in collaborazione con il format Quid Live Studio, per dar spazio ai talenti cresciuti da grandi professionisti della musica, quali Massimo Calabrese, Marco Lecci, Lorenzo Meinardi e Marco Rinalduzzi.

Si prosegue venerdì 22 aprile con un grande ritorno, quello degli amici musicisti Funky’s Retireds, diretti da Maria Grazia Fontana in un viaggio soul e funky che ha preso il via da un’idea del suo fondatore, Pasquale Schembri, pronto ad esibirsi con il resto della truppa formata da Alessandro Coppola e Simone Tortolo alle voci, Giovanni Schembri alla batteria, Stefano Scoarughi al basso, Fabio Pajoncini Ottaviani alla chitarra e cori, Ferruccio Corsi al sassofono, Stan Adams al trombone e Pasquale Schembri alla tromba. Si conclude con la serata di sabato 23 aprile, con l’omaggio tributato da Il Viaggio al mondo di Claudio Baglioni, cantastorie che con i suoi brani ha attraversato tante generazioni. La formazione vedrà on stage Giorgio Messina (batteria), Daniele Ridolfi (tastiere), Stefano Messina (basso) e Antonio Marcelli (chitarra), che accompagnano la potente e inconfondibile voce di Marco Verducci.

Dal vivo e in streaming su Quid Channel

Come è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

I protagonisti sul palco di Via Assisi

Live degli Allievi dell’ACCADEMIA SPETTACOLO ITALIA

Una serata presentata da Quid Live Studio insieme all’apprezzata Accademia Spettacolo Italia, nata dall’iniziativa di grandi professionisti, quali Massimo Calabrese, Marco Lecci, Lorenzo Meinardi e Marco Rinalduzzi, con l’intenzione di formare giovani talenti che desiderino intraprendere la carriera del professionismo musicale. Durante la serata si alterneranno sul palco del Quid tutti gli allievi dell’accademia, presentati dalla conduttrice del programma del giovedì dedicato alla musica originale e ai giovani talenti, la nostra Sueth Greco. Come sempre, la serata sarà trasmessa in diretta streaming in simulcast, su tutti i canali social del Quid Channel (YouTube, Facebook e Twich).

Live dei FUNKY’S RETIREDS

Da un’idea di Pasquale Schembri nascono i “Funky’s Retireds”, per rendere omaggio alla musica Soul e Funky, dei mitici Blood, Sweat&Tears, Tower of Power e Chicago. Dall’amore per il genere, si raduna un gruppo di amici musicisti che hanno il profondo piacere di suonare insieme, divertirsi e far divertire il proprio pubblico. Sotto la guida di Maria Grazia Fontana al pianoforte, tastiere e cori, ci sono: Alessandro Coppola e Simone Tortolo alle voci, Giovanni Schembri alla batteria, Stefano Scoarughi al basso, Fabio Pajoncini Ottaviani alla chitarra e cori, Ferruccio Corsi al sassofono, Stan Adams al trombone e, naturalmente, Pasquale Schembri alla tromba.

Live de IL VIAGGIO (Tribute Claudio Baglioni)

La band “Il Viaggio” nasce dall’incontro di cinque cari amici, amanti della musica e uniti dalla passione per un grande artista come Claudio Baglioni, il “cantastorie dei giorni nostri” che, con le sue canzoni, ha attraversato e segnato diverse generazioni. La formazione vede Giorgio Messina (batteria), Daniele Ridolfi (tastiere), Stefano Messina (basso) e Antonio Marcelli (chitarra), che accompagnano la potente e inconfondibile voce di Marco Verducci. Per riscoprire il piacere dello stare insieme, del condividere buona musica, ripercorrendo le tappe più significative del lunghissimo percorso artistico del grande cantautore romano.