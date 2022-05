Niccolo Fabi in Concerto all’Arena di Verona

Niccolò Fabi è tra i cantautori italiani più stimati e di maggiore spessore. I suoi testi, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati oggetto di studio per i giovani artisti con la passione per i cantautori.

Dal Festival di Sanremo in cui presentò “Capelli“, tra i giovani, nel 1997, sono passati esattamente 25 anni, e per questa ricorrenza, nel 2022, Niccolò Fabi, si esibirà in un solo concerto all’Arena di Verona il 2 Ottobre

Niccolò Fabi all’Arena di Verona

Sarà proprio l’Arena di Verona quindi ad accogliere Niccolò Fabi per il suo unico concerto del 2022: il 2 Ottobre. Non sarà la prima volta all’Arena per il cantautore romano, già protagonista nell’apertura del concerto di Sting, nel 2000, e lo spettacolo in trio con Daniele Silvestri e Max Gazzè, nel 2015, quando ha condiviso con il pubblico un momento magico e di grande emozione, dopo aver eseguito “Costruire” e “Solo Un Uomo”. Quella di Ottobre sarà la prima volta cui l’Arena di Verona ospiterà l’autore di Capelli da solo, per uno spettacolo tutto suo, accompagnato dall’orchestra

«il 2 ottobre all’Arena di Verona ci sarà l’unico mio concerto di quest’anno – afferma Niccolò Fabi – Non per parsimonia o epica della celebrazione ma semplicemente perché sia unico e per fare qualcosa che non ho mai fatto. Un’occasione che regalo a me stesso e a chi mi ascolta per portare quelle storie nate in un intestino fino ad un anfiteatro romano. Forse se lo meritano. Il posto è grande e prestigioso ma le emozioni in gioco lo sono altrettanto. In qualche modo lo riempiremo»

Niccolò Fabi da Capelli a Oggi



La carriera di Niccolò Fabi è stata un continuo crescendo. Dal primo successo, storico, con il brano “Dica“, che anticipò poi il successo discografico e di “Capelli” che lanciò definitivamente la sua ascesa musicale. Un brano che ancora oggi è considerato un cult, Capelli nel finire degli anni ’90 sembrava una canzone leggera (leggerissima?) ma portava già in sé un messaggio forte sulla necessità di prestare attenzione ai contenuti e non al contenitore. Per questo vinse il premio della critica al Festival del ‘97.

Quello stesso messaggio che il cantautore romano ha sempre portato nella sua musica e nella sua scrittura.



Capelli fu anche un grandissimo successo di vendite, si qualificò infatti al primo posto tra i singoli più venduti di quel Festival di Sanremo.

Una Carriera ricca di Premi e Riconoscimenti

Con più di 90 canzoni all’attivo, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi – con appuntamenti all’interno di rassegne culturali – sia in chiave formativa – è attualmente docente all’interno della scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

Le Parole di Lulù, non solo Musica

Non solo musica per l’impegno di Niccolò Fabi. Nel 2010 infatti, ha dato vita alla fondazione Le Parole di Lulù. la Fondazione supporta e promuove progetti legati al mondo dell’infanzia attraverso il sostegno a strutture che tutelano la salute dei bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed educative che ne accompagnino la crescita.

Nel 2017 è partito anche l’appuntamento annuale della Fondazione. Il viaggio di “Parole di Lulù” gira l’Italia per presentare le iniziative e i progetti portati avanti e per cercare di supportare e mettere in luce cause locali che possano tutelare la salute, l’apprendimento e la creatività dei bambini