Record di ascolti per il Primo Maggio trasmesso in diretta su Rai 3. Media del 10.4% di share con picchi del 13.8% è quasi 3 milioni di spettatori

incrementato di più del 4% il dato del Primo Maggio 2021

Protagonista assoluto dello scorso anno è stato Fedez in cima alle news di tutti i quotidiani nazionali.

Quest anno il rapper più social d’Italia ha usato proprio le stories del suo profilo instagram per ricordare quanto accaduto sul palco, ma soprattutto in collegamento telefonico, nell’edizione 2021 del concertone di piazza San Giovanni.

Fedez Primo Maggio 2021

Lo scorso anno Fedez dal palco del Primo Maggio aveva lanciato un appello al Presidente del Consiglio, e si era scagliato contro la politica di estrema destra. Il monologo dell’autore di “Magnifico” voleva prendere le difese dei lavoratori dello spettacolo, duramente colpito dai tempi di lockdown e restrizioni dovute al covid.

In seguito, aveva denunciato il tentativo di censura da parte della Rai che, stando alle dichiarazione del cantante, avrebbe chiesto di poter avere in visione il monologo preparato dall’artista, prima della sua performance

La Rai si era affrettata a smentire qualsiasi tentativo di censura attraverso le dichiarazioni dell’Ad Fabrizio Salini, che con un comunicato stampa aveva dichiarato:

Di certo in Rai non esiste e non deve esistere nessun “sistema” e se qualcuno, parlando in modo non appropriato per conto e a nome della Rai, ha usato questa parola mi scuso. Su questo assicuro che sarà fatta luce con gli organizzatori del Concerto, che la Rai acquista e manda in onda fin dalla sua prima edizione, per capire come sia stato possibile soltanto ipotizzare un’aberrazione del genere e se esistano delle responsabilità aziendali.

In seguito Rai 3 ricostruì l’accaduto confermando di non aver mai chiesto preventivamente i testi a nessuno degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio, richiesta che invece sembrava essere stata fatta dalla società che organizza il concerto

Fedez dalle stories del suo profilo instagram ricorda anche la telefonata avvenuta con la direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani

Lo scambio telefonico tra Fedez e la Raio

“Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà.”

[…]

“Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.”

“È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perchè venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente”

Fedez il ritorno dopo la malattia

Già recentemente era tornato a fare parlare di sé per il ritorno in giuria ad X Factor e sempre in cima alla lista dei fatti più cool delle cronache rosa per via del suo legame, ormai solido e noto, con Chiara Ferragni, Fedez ha usato il suo seguito anche per raccontare la malattia che lo ha recentemente colpito.

Il cantante milanese è stato infatti colpito da un tumore al pancreas che, grazie ad una diagnosi precoce, è stato operato con successo al San Raffaele di Milano. La Diagnosi, l’operazione, il ritorno a casa sono stati condivisi dall’artista sui social. Questa condivisione è stata ritenuta molto incoraggiante per chi deve attraversare lo stesso percorso.