Aumentano le temperature e si alza il volume della musica in Via Assisi. Gli attesi concerti del fine settimana firmati dal QUID, tornano all’aperto su una delle terrazze più grandi di Roma, partendo venerdì 10 giugno con la disco music degli Adika Pongo, che portano on stage tutta l’energia disco, seguita sabato 11 giugno dal tributo a George Michael ad opera dei Make it Wham!.

Gli appuntamenti live del QUID sono anche in live streaming, grazie alla trasmissione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso, proprio durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

A tempo di disco music con gli Adika Pongo

Gli Adika Pongo sono una concreta realtà musicale dal 1994, anno in cui leader e fondatore del gruppo era Niccolò Fabi, che sarebbe poi divenuto cantautore affermato. Da allora la band non si è mai arrestata, portando in giro in Italia e in Europa quella che viene chiamata “Disco Music” (Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, etc.). Dopo i grandi successi dei loro spettacoli live, la band si propone al pubblico italiano ed internazionale con un primo CD Groovin’Up, per la prestigiosa etichetta inglese Expansion Records (V° posto nella UK Soul Chart). Tra le numerose collaborazioni annoverano nomi blasonati come Lionel Richie, Norman Jean e Luci Martin (CHIC), Christopher Williams, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). Lo scorso ottobre è uscito l’ultimo singolo “Touch My Heart”, in collaborazione con James “D-Train“ Williams (Expansion Records). La band: Francesca Silvi (voce), Alessio Scialò (tastiere), Costantino Ladisa (sax), Alberto Lombardi (chitarra), Alessandro Benedetti (basso), Andrea Merli (batteria) e Pablo Oliver (percussioni).

Nel segno di George Michael e degli Wham

I Make it Wham! sono la seguitissima tribute-band ufficiale che, dal lontano 1998, esegue i migliori brani del grande George Michael. Dagli WHAM! agli ultimi singoli da solista, il repertorio dell’artista viene proposto mantenendone il sound originale, pur sviluppandolo con nuovi arrangiamenti musicali del gruppo. Nel 2017, grazie alla collaborazione con Michele Montereali e la Listen Corporation, è stato pubblicato un cofanetto contenente DVD e CD tratti da un concerto celebrativo a Roma. La band: Gerry Duni (voce), Arianna Todero (cori), Emanuele Di Cavio (tastiere e cori), Simone Fiaccavento (chitarra), Marco Polizzi (basso) e Francesco Caprara (batteria).