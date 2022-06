Beatrice Valli e Marco Fantini, imprenditori, modelli e influencer da milioni di follower, lo scorso 29 maggio hanno fatto il grande passo e pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice dell’isola di Capri.

Beatrice e Marco: Il Docu-Film

Il docu-film “Beatrice e Marco – Una Storia D’Amore”, in onda domani venerdì 24 giugno alle 21:20 su Real Time e in streaming su discovery+, mostra il giorno del matrimonio, ma non solo. Questa storia d’amore, nata alla luce dei riflettori di Uomini e Donne ben 9 anni fa, oggi è una delle più seguite tra quelle “vip”. Quando si sono conosciuti, sotto lo sguardo attento di Maria De Filippi, lei era una giovane mamma single (a 17 anni la Valli aveva avuto il primo figlio dall’ex calciatore Nicolas Bovi) e lui un ragazzo timido, un tronista insolito: educato, sensibile, per niente sfacciato. Marco fece molta fatica per fidarsi di Beatrice, ma alla fine uscì dalla trasmissione con lei, per non lasciarla più.

Marco e Beatrice: I Vallini

Dopo 9 anni e 2 figli, eccoli convolati finalmente a giuste nozze.

Per il docu-film che sarà in onda su Real Time, si apriranno le porte di “casa Vallini” e verranno raccontati particolari inediti dell’allegra brigata composta dai due ragazzi e da tre splendidi figli, Alessandro, Bianca e Azzurra: come riescono a gestirsi tra lavoro e famiglia numerosa? Che equilibrio si è instaurato in casa tra due persone così diverse come Marco e Beatrice? Come trascorrono il tempo libero? Come hanno deciso di educare i figli? Tutto ciò che stuzzica la curiosità dei milioni follower e tutto ciò che non traspare dai social network, verrà raccontato in questo speciale.

Marco e Beatrice: Romagna Mia

Chi li ha seguiti durante il loro percorso a Uomini e Donne sicuramente ricorderà che uno dei punti di unione di questi due ragazzi bellissimi, era la terra d’origine. Marco, molto diffidente rispetto alla realtà dei sentimenti che Beatrice diceva di provare, si lasció completamente andare quando lei lo portó a casa sua, gli fece conoscere sua nonna, e si fece conoscere nella sua semplicità.

Questo particolare legame che Marco e Beatrice hanno con la loro terra d’origine sarà protagonista anche del loro Docu-Film. Lo spettatore si ritroverà, infatti, in Emilia-Romagna e conoscerà le loro radici e gli amati luoghi d’infanzia. Sarà un viaggio a 360 gradi all’interno del “mondo Vallini”, che mostrerà senza filtri la loro quotidianità.





Marco e Beatrice: Una coppia Social

1 milione e mezzo di follower lui, più di 3 milioni lei, questa coppia d’oro riesce a coniugare la semplicità e la fedeltà, ad una vita sempre più patinata e raccontata sui loro social con il giusto mix di vanità e umiltà. Anche i preparativi del matrimonio ed il giorno stesso del si, sono stati raccontati a “Pagine Instagram Unificate”. Emozionante e indimenticabile la proposta di matrimonio fatta da Marco a Beatrice, anche questa conservata tra le loro pagine social. Tutto quello che non abbiamo visto in questi anni, quindi, tra social e esterne, dovremmo scoprirlo venerdì sera su Real Time.