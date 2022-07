Si legge dalle colonne di Repubblica: rischia di diventare irreperibile a causa dell’emergenza Omicron 5. L’ibuprofene è il principio attivo più indicato per curare questa variante di covid, e sembra essere a rischio la sua fruibilità per la grande richiesta di queste ultime settimane di diffusione del virus.

Nurofen e Brufen in esaurimento

Sono sopratutto il Nurofen pediatrico, nel suo packaging per bambini al gusto di fragola e arancia, ed il Brufen per gli adulti, ad essere ricercati e quindi scarsamente rintracciabili nelle farmacie.

Secondo i medici di base al momento non si può parlare ancora di emergenza perché le varianti dei medicinali generici che contengono ibuprofene sono ancora molte, ed in grado di soddisfare la richiesta.

Ibuprofene: il medicinale dell’Omicron 5

La paura sulla possibilità che si entri in crisi a causa della grande richiesta di ibuprofene, è dettata dalla crescita dei contagi dovuti alla variante del covid che sta mietendo positivi alla velocità della luce. Gli esperti non drammatizzano ma raccomandano comunque ad una cauta attenzione, non sarebbero infatti da sottovalutare i danni che omicron 5 potrebbe portare ai polmoni, anche se si presenta come una lieve forma influenzale.

Ecco perché il Brufen tra gli adulti ed il Nurofen tra i bambini, sono le medicine più ricercate. Sono i dolori articoli, il mal di gola, la cefalea ed il mal di orecchie i sintomi più diffusi di questa variante. Meno diffusa con febbre alta e per questo curata con ibuprofene e non con paracetamolo.

Non siamo ancora ad uno stato di crisi ma speriamo di non doverne dare conto nelle prossime settimane.