Anziani e soggetti fragili, medici e virologi raccomandano estrema attenzione e di effettuare la quarta dose senza attendere la fine dell’estate.

Non saremmo infatti, ancora in quella che possiamo chiamare fase endemica del Covid.

Anziani e Soggetti Fragili: Attenzione Astenia

L’omicron 5 è diventata il tema dell’inizio stagione. Si pensava di poter trascorrere un’estate senza covid eppure i contagi delle ultime settimane stanno facendo tornare di estrema e necessaria attualità la questione pandemia.

Sebbene sembrerebbe fermarsi alle alte vie respiratorie, questa variante potrebbe essere rischiosa per le persone anziane perchè legata al caldo asfissiante che sta facendo impazzire i termometri in questi giorni. Sarebbe l’astenia, il sintomo a cui fare particolarmente attenzione come complicazione per l’Omicron 5.

Caldo e Afa Complicano Sintomi Omicron

Il caldo e l’afa che stanno cominciando a raggiungere picchi preoccupanti, fino anche a 44 gradi percepiti, e questo durante l’estate 2022 non riguarderebbe solo i metereologi, ma anche i medici ed i virologi. L’Omicron 5 infatti, seppure non farebbe segnare casi preoccupanti di polmoniti, potrebbe gravare in modo importante sui soggetti fragili come anziani, immunodepressi e cardiopatici, perché l’astenia dovuta al virus potrebbe essere una combinazione preoccupante con il caldo e l’afa.

Che cos’è L’Astenia

L’astenia si erica con una generale sensazione di spossatezza con riduzione della forza muscolare. Attenzione, quindi, ai soggetti fragili e agli anziani che stanno uscendo dal virus. Consultate il medico di base e osservate una alimentazione che aiuti a tornare in forza. Sarebbe molto importante osservare una costante idratazione e, ovviamente, non fare sforzi fino a completo recupero.