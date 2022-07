Omicron5: Virus Più Contagioso al mondo, Nuovo Lockdown?

L’allarme viene dal noto epidemiologo, che dalle pagine del Messaggero fa scorrere il dubbio di nuove restrizioni in arrivo non appena si concluderà l’estate. I dati di Omicron 5 non lasciano spazio a ottimismo.

Pier Luigi Lopalco ordinario di igiene all’Università del Salento, che da mesi sostiene una battaglia contro i NoVax e l’allentamento delle restrizioni, compreso l’addio al GreenPass Rinforzato, oggi ha parlato delle ipotesi di tornare in Dad e di un parziale Lockdown già da Settembre.

Prossima Ondata in Autunno?

Non sarebbe nello specifico questa variante a preoccupare rispetto a future chiusure o restrizioni, ma quella che arriverà successivamente. Non dovrebbe tuttavia esserci il rischio di lockdown o chiusure sopratutto se la variante autunnale dovesse dimostrarsi così poco aggressiva. Il picco estivo anomalo secondo l’esperto:

potrebbe rappresentare una novità positiva rispetto agli altri anni, durante i quali in autunno abbiamo avuto una ripresa dell’epidemia. Dobbiamo capire, quindi, cosa potrebbe succedere se si presenta una nuova variante, anche se non sappiamo quando accadrà. Il virus, infatti, sta circolando adesso, quindi è probabile che avremo una nuova ondata anziché in autunno, forse verso gennaio oppure febbraio

Omicron 5: Il Virus Più Contagioso al Mondo

Secondo quanto abbiamo visto in queste settimane Omicron 5 è il virus più contagioso al mondo. Una persona affetta dal virus ne può contagiare fino a 17. Grazie al ciclo vaccinale, che nella fascia over 12 è stato completato dal 90% dei cittadini italiani, siamo di fronte ad un virus meno aggressivo in termini di mortalità. Non sarebbe però da sottovalutare sopratutto tra i soggetti fragili e gli anziani. La mortalità, che nei primi periodi di periodo pandemico si aggiravano intorno alle 1000 vittime al giorno, sarebbe ora un dato rasserenante rispetto a questa ultima variante, ma non va abbassate la guardia rispetto a varianti più aggressive che potrebbero colpirci già dal prossimo autunno.

Sileri: Omicron 5 Finirà a Luglio

Secondo il Sottosegretario alla Salute Sileri, Omicron 5 dovrebbe ritenersi un capitolo chiuso con la fine di Luglio. Secondo quanto dichiarato da Pierpalo Sileri a Radio Cusano Campus, in Portogallo, dove Omicron sarebbe arrivata prima che in Italia, la curva sarebbe già in discesa. Entro 2, al massimo 3, settimane anche in Italia dovremmo poter salutare la nuova Omicron.