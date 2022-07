Daniela Ribezzo: Da Vincitrice di Bake Off a Food Blogger

Ha vinto Bake Off Italia ed ha ottenuto un programma tutto suo, Lo Spazio per il Dolce, concluso da poco, andato in onda su Food Network. Daniela Ribezzo ha colto l’opportunità offerta dal programma condotto da Benedetta Parodi e sta per iniziare altre sfide, tra cui un programma in cui sarà protagonista prossimamente, ancora Top Secret.

Daniela Ribezzo: la più Amata di Bake Off

Il suo è di sicuro il volto più amato tra quelli comparsi nel programma dedicato ai dolci con la partecipazione del Re del Cioccolato, Ernst Knam. Trascorso un pò di tempo dalla finale nella quale ha trionfato davanti a Lola, che per lungo tempo aveva lasciato immaginare di poter portare a casa il titolo di migliore aspirante pasticcere d’Italia, l’abbiamo incontrata per questa intervista e le abbiamo chiesto di raccontarci cosa fa ora:

Mi dedico alle mie ricette, al mio blog ed ai social e divulgo le mie ricette e la mia passione per la pasticceria

Più Influence o Più Pasticcera?

Più Food Blogger. Pasticcera è un parolone, il pasticcere si deve formare molto per fare della passione un lavoro. Noi siamo protagonisti amatoriali di un programma di appassionati di pasticceria, essere pasticceri di professione è un’altra cosa. Poi io ovviamente ho il sogno di aprire un laboratorio tutto mio, formandomi in modo adeguato. Per il momento si tratta solo di un sogno

Sogno un laboratorio tutto mio per ora sono pasticcera per passione

Tu stai affrontando degli studi per approfondire la professione?

Al momento no, si tratta di corsi costosi ed io ancora non me li posso permettere. Ho appena lasciato il lavoro come insegnante per dedicarmi al blog ma ancora non sono economicamente così solida.

Nel 2015 protagonista di Amici di Maria De Filippi, come ballerina

Eri insegnante quindi prima di bake off

Io nasco come ballerina, ho ballato per 25 anni. Poi con la laurea in scienze motorie ho insegnato come supplente in una scuola elementare.

Quindi il successo che riscuoti tra i bambini viene anche da prima di bake off

Io ho insegnato a Milano dove solitamente la scuola è molto “ingessata”. Io quindi con il mio essere estroversa, pugliese, arrivavo subito. L’insegnamento viene da lontano per me, anche mia mamma era maestra, ed era una maestra vecchio stampo, quindi molto severa. Anche io lo sono stata, ma sempre senza esagerare perché la mia natura estroversa e pazza esce fuori e fa colpo sui bambini.

Questo carisma è stato anche quello che ti ha fatto emergere durante il programma?

Si assolutamente. Io in combo con Peperita siamo state super esuberanti riguardo questa edizione. Il nostro carattere è emerso e anche fin troppo…

Sono state rispettate le aspettative che avevi uscendo da Bake Off?

In realtà rispetto a quello che mi aspettavo è accaduto tutto. Ovvio che è importante sfruttare bene la scia del successo. Per me è importante impegnarmi a trovare la chiave diversa per avere il seguito, come è successo poi con il programma che ho condotto dopo bake off. Anche il programma mi ha resa molto felice perché è andato molto bene

Cosa ti rende una blogger diversa dai tanti che ci sono in rete? quale è la tua caratteristica?

Sicuramente la semplicità di realizzare una ricetta che però viene catalogata come professionale. Spiegare come si fa un bel dolce che può sembrare difficile nella realizzazione. Questa è la mia chiave. Anche per realizzare i miei post proponendo ricette con tanti passaggi, ma che poi facendo un passo alla volta possono risultare semplici. Diciamo che c’è una via di mezzo tra suggerisce le cose più inflazionate come i ciambelloni e le torte con 3 ingredienti, e chi propone le torte moderne dalla difficile realizzazione. Io mi colloco esattamente in quella via di mezzo

Questo sia come ricette che come linguaggio?

Si, esatto. In questo il mio trascorso da maestra mi è di aiuto perché riesco ad essere semplice nelle spiegazioni capendo che anche una cosa che sembra complessa può sembrare semplice