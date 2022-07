Gli Stati Uniti d’America stanno vivendo sicuramente uno dei periodi più bui della loro storia nei temi del diritto alla Vita.

A fine Maggio la sparatoria nella scuola elementare in Texas. Un mese dopo la sentenza della corte Suprema che ha abolito l’aborto come diritto costituzionale. E solo qualche giorno dopo la più grande strage di immigrati al confine con il Messico.

Si aggiunge alla lista la sparatoria avvenuta ieri durante la parata del 4 Luglio in Illinois.

6 Vittime alla parata del 4 Luglio. Sparatoria in Illinois

Il tragico bilancio è di 6 vittime. La sparatoria è avvenuta a Highland Park (Chicago). I feriti sono 31. Il responsabile della sparatoria è stato identificato e catturato. Si tratta di un 22enne, ritenuto un soggetto pericoloso dalle forze dell’ordine. Robert Crimo, noto con il soprannome di Bobby, è stato arrestato alle 2.00 ora italiana.

Il Presidente Biden: ” Io e Jill Siamo Schockati”

“Io e Jill – ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti in un comunicato stampa – siamo shockati da questo atto di violenza che ha portato l’ennesimo dolore alla comunità americana nel giorno dell’Indipendenza”

Quella di Biden è una presidenza che non sta andando sicuramente come aveva sperato. Nel suo discorso alla Casa Bianca, il 46esimo Presidente degli Stati Uniti, ha cercato di rassicurare sul tema, decisamente rovente, della circolazione libera delle armi negli Stati Uniti

“Di recente ho firmato la prima grande legge bipartisan su una riforma delle armi in quasi trent’anni che prevede azioni che salveranno vite. C’è ancora molto lavoro da fare e non rinuncerò a combattere questa epidemia della violenza delle armi. Quello che è successo oggi ci dice che niente è garantito, niente è scontato. Bisogna lottare per quello che abbiamo. So che molti vedono un Paese diviso e sono preoccupati, ma è nostro potere quello di scegliere l’unità e di unire. E il mio pensiero va a coloro che servono il Paese in tutto il mondo. Dobbiamo tenere questa cosa sotto controllo”

Il Sindaco di Higland Park: Massima Allerta

Il sindaco di Highland Park, luogo della sparatoria, ha rilasciato una dichiarazione che raccomanda di mantere lo stato di massima allerta, per tutti i cittadini: