Sex Tape: Daniel e Chiara si Raccontano in Esclusiva

Un programma “politicamente scorretto” che tratta l’intimità di coppia e delle coppie attraverso la condivisione, un aspetto voyeursitico e l’aiuto di una specialista. Sex Tape è partito in Italia a Luglio. Durante la prima puntata protagonisti Daniel e Chiara, una coppia di giovani fidanzati che si è messa alla prova senza pregiudizi e che oggi vive felice insieme.

Le basi da cui parte lo show sono quelle di analizzare come gli italiani vivono il sesso, e cercare di andare andare a dissacrare i cliché. Warner Bros ha condotto una ricerca in merito alle abitudini sessuali degli italiani in occasione del lancio del programma. L’indagine è stata condotta su un campione di 1.500 persone, rappresentativo della popolazione italiana connessa a internet, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni e selezionato fra chi ha avuto almeno un rapporto sessuale negli ultimi 6 mesi (il 15% degli invitati non ha superato questo criterio di selezione). L’82% pensa che il sesso migliore sia quello fatto per amore; lo pensa addirittura il 89% delle donne.

Daniel e Chiara, i Preferiti dal pubblico di Sex Tape:

Dopo un mese di programmazione di Sex Tape Italia e aver conosciuto diverse coppie, ho scelto di contattare quella che ha riscontrato subito (sono stati protagonisti della prima puntata) il maggior successo tra il grande pubblico. Daniel e Chiara, questi i loro nomi, sono stati una coppia molto amata da chi ha seguito il programma: genuini, sinceri, innamorati e veri. Questi gli elementi principali del loro successo, e da qui partiamo per parlare con entrambi:

Perchè avete scelto di partecipare ad un programma particolare come Sex Tape?

Per fare una nuova esperienza, conoscere nuove persone, e mettermi in gioco – risponde Daniel.

Chiara conferma questi aspetti come stimolo a partecipare al programma ma aggiunge:

Per me era anche importante mettere alla prova la coppia, e soprattutto sapere che c’era la supervisione ed il consiglio da parte di una sessuologa.

Siete risultati la coppia più affiatata, questo è stato evidente anche per voi?

In questo caso è Chiara che inizia a rispondere: si credo che eravamo la coppia più affiatata, anche considerando che le altre coppie presenti con noi in puntate sono tutte “scoppiate” ed invece noi oggi siamo anche più affiatati di prima.

Avete scelte di seguire una terapia di coppia dopo l’esperienza di Sex Tape con la Dottoressa Randone?

No, non abbiamo cominciato nessun percorso terapeutico di coppia – risponde Daniel –

Al momento non era la nostra priorità, abbiamo deciso di focalizzarci su un comune percorso lavorativo in futuro però chissà, magari si – è la risposta di Chiara.

Era la prima esperienza per voi con una psicoterapeuta?

Daniel: Per me si

Chiara: per me no, era la prima volta che lo facevo in coppia

Rifareste il programma, anche oggi, alla luce di come è andata, e dopo esservi rivisti?

Daniel: si assolutamente lo rifarei.

Chiara: Parteciperei altre mille volte, vi dirò di più io credo che tutte le coppie farebbero bene a mettersi in gioco in un programma come questo anche perché al di là di quello che si vede in quei pochissimi minuti di trasmissione montata che poi vanno a formare la puntata, durante la serata gli spazi di riflessione sono stati tantissimi di più e la sessuologa ci ha lasciati con degli spunti che ci hanno invitati a riflette, perciò davvero io lo consiglio a tutti.

Oggi Daniel e Chiara lavorano insieme e costruiscono reti di Coach. Sono seguitissimi sui loro profili Instagram e TikTok dove raccontano il lavoro che svolgono, i risultati che ottengono e di tanto in tanto pubblicano i messaggi di ringraziamenti che ricevono dalle persone che si affidano a loro.