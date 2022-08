Nicole Mologni: Beauty Creator che ha fatto della passione un lavoro

Nicole Mologni è una giovanissima beauty creator. Appassionata di estetica, ha deciso di proseguire in questo campo, e ad oggi gestisce un centro tutto suo. Sempre affascinata dal mondo dei social, ha deciso di condividere consigli di make-up, skincare, aprendo un canale YouTube, dove ultimamente ha allargato i contenuti, facendo anche video inerenti la cucina e la moda.

Youtube ma anche Instagram e TikTok per la giovane influencer

La giovane Nicole ha iniziato con un canale YouTube, oggi è molto attiva sulle altre piattaforme social come Instagram, TikTok, dove possiamo ammirare tutti i suoi look, sempre originali e colorati, ed i suoi consigli, la incontriamo per conoscerle meglio:

Hai fatto della tua passione per l’estetica, il tuo lavoro. Come ti sei avvicinata a questo mondo?

Ho sempre avuto questa passione fin da piccolina, e quando è arrivato il momento di decidere che scuola superiore frequentare, ho insistito per poter frequentare quella di estetica. Non avevo idea che sarebbe diventato poi il mio vero lavoro, ma ce l’ho messa tutta impegnandomi al massimo per provarci.

Quanto conta in questo lavoro lo studio e sopratutto gli aggiornamenti, visto che il mondo dell’estetica è in continua evoluzione?

Conta tantissimo! Non pensate che a scuola di estetica non si studi e non si faccia nulla! È importante la teoria tanto quanto la pratica, abbiamo studiato chimica, fisica, cosmetologia, igiene e tante altre materie che nessuno si aspetterebbe. Una volta poi arrivata nel mondo del lavoro, cerco comunque di continuare a studiare e imparare nuove tecniche con vari corsi.

Nonostante la tua giovane età, sei riuscita a realizzare il tuo sogno, aprire un centro estetico tutto tuo. Come è nato questo progetto?

Dopo aver iniziato i primi tirocini, mi sono sempre detta di voler aprire il mio centro, purtroppo ho finito la scuola nel 2020 subito dopo la prima pandemia, e l’apertura di un centro estetico era impensabile! Cosi ho lavorato da una ragazza, dove avevo fatto l’ultimo anno di stage, per mettere via qualche soldino e provare ad aprire, nonostante il periodo storico che stessimo attraversando, poi un giorno vedo che affittavano un negozio dove andava il mio fidanzato a tagliarsi i capelli, e ho deciso di andare a vederlo giusto per scrupolo.

Parliamo del lavoro su YouTube. Come nasce il tuo canale?

Il mio canale nasce tantissimi anni fa, andavo ancora alle medie, sempre per la stessa passione per il beauty. Purtroppo poi l’ho abbandonato per qualche anno, perché mi richiedeva troppo tempo che non avevo, tra la scuola superiore e la scuola di danza. Però questo mondo è sempre stato con me, anche senza registrare video mentre mi truccavo, mi trovavo a parlare da sola allo specchio e così, durante una zona rossa, ho ripreso il mio canale!

Ci sono molti beauty creator, è difficile emergere, come sei riuscita a portare avanti il tuo canale e farlo crescere sempre di più?

Tanti anni fa era più facile emergere e crescere, Youtube era una piattaforma usata molto di più. Nell’ultimo periodo non tanto, però ci sono altre piattaforme che permettono a ognuno di noi di esprimerci a pieno! Cerco sempre di portare contenuti nuovi e originali, stare al passo con i trend e capire cosa piace al pubblico cercando di assecondarlo.

Spesso questo lavoro viene sottovaluto, quando invece dietro c’è un duro lavoro di contenuti, montaggi video, quanto ti impegna pubblicare un video?

Mi impegna tantissimo tempo, non essendo il mio lavoro principale, non riesco a dedicagli tutto il tempo che vorrei, mi piacerebbe postare più video, ma il tempo che ho non me lo permette. Di solito sfrutto il mio giorno di chiusura e la domenica per registrare contenuti, mentre l’editing lo faccio di sera, però essendo una cosa che amo fare…non mi pesa!

C’è qualche beauty creator che ti ha ispirata ad intraprendere questo percorso?

La primissima è stata Mikeligna! La seguivo ovunque, alla tv, su youtube, su instagram, mi ispiravo tantissimo a lei e volevo diventare come lei! Quando ho ripreso invece, mi sono lasciata coinvolgere dalle ragazze di “The beauty house” principalmente! Però seguo davvero tantissimi creator che stimo e se supporto!

Spesso sul web veniamo attirati dalle pubblicità di prodotti super costosi, non alla portata di tutti. È possibile invece, ottenere buoni risultati, con un badget limitato?

Certo! Io amo tantissimo i prodotti low cost, non è detto che un prodotto che costi tanto, sia migliore di uno economico. Quando mi sono approcciata a questo mondo, io ho iniziato con Essence per esempio, i prodotti sono molto validi e costano pochissimo!

Il prodotto beauty che non deve mai mancare nella tua routine?

Nella skin care assolutamente un buon detergente schiumogeno,avendo io la pelle mista grassa, mi sento sporca se non lo passo! Mentre nel make-up per me non può assolutamente mancare un bel blush super pescato, dona subito un aspetto sano!