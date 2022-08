Docente Esperto: 300 Mila firme raccolte contro

Al centro delle polemiche in questa ultima parte di estate è la figura del Docente Esperto. Già il mondo della scuola è in agitazione per via delle nuove linee guide che dovranno regolare il ritorno a scuola senza mascherine, a Settembre. Si aggiunge a questo il generale malcontento delle associazioni di rappresentanza del corpo docenti e del noto Movimento di cooperazione educativa, tutti schierati contro questa nuova misura che a giorni sarà approvata dal Consiglio dei Ministri.

Petizione On Line Contro il Docente Esperto

Sono oltre 300 mila le firme raccolte con la petizione online del gruppo “professione insegnante” su change.org. Prima di ogni cosa perché questa misura creerebbe delle disparità interne e poi perché ancora non si capisce quali saranno quali criteri verranno utilizzati per scegliere chi, tra i docenti di ruolo, potrà accedere a questo bonus economico di oltre 4.000 euro l’anno.

Il Movimento di Cooperazione Educativa, si legge dalle colonne del Fatto Quotidiano, dichiara

Pensare che un docente diventi esperto così significa non tener conto che il sapere professionale (da intendersi come insieme unitario in cui interagiscono conoscenze personali, teorie di riferimento, competenze operative, modi di essere e capacità) evolve soprattutto se si mobilita la riflessione sulle pratiche e a partire da un bisogno. Le domande che l’insegnante si pone nascono sicuramente in merito alla sua personale esperienza professionale, ma vanno contestualizzate in un gruppo di lavoro, nell’appartenenza ad una comunità di pratiche

Mastica amaro anche Marcello Pacifico, il Presidente di Anief, L’associazione Professionale e Sindacale costituita nel 2009 da docenti e ricercatori in formazione: “Il Docente Esperto? Ma stiamo scherzando? Esiste soltanto in Francia, non è vero che lo chiede l’Europa.

Non esiste al momento nessuno appartenente alle associazioni di settore che abbia fatto pervenire la propria approvazione rispetto a questa misura”

Chi sarà il Docente Esperto

Il docente esperto è una nuova figura introdotta dall’articolo 39 del Decreto Aiuti Bis approvato al Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022. Questa è una figura voluta e rivendicata con forza dal Ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi. Occorre dire che si tratta di un provvedimento che non entrerà in vigore prima di 10 anni, sarà infatti esecutivo a partire dall’anno 2032-2033. Quel che non è chiaro leggendo il decreto è chi sarà ad esaminare le proposte di chi, tra gli insegnanti di ruolo, si candiderà per ricoprire questa discussa carica. Fatto sta che, chiunque volesse tentare la “scalata” al vertice, dovrà affrontare tre percorsi formativi consecutivi organizzati dagli entri accreditati all’Alta Scuola di Formazione.

Cosa farà il Docente Esperto

Quali saranno, dunque, i compiti del docente esperto? Anche questo non è chiaro, l’unico obbligo che al momento si legge essere previsto per chi otterrà la carica, è di restare obbligatoriamente nella propria posizione per almeno tre anni dopo il conseguimento della nomina. Quel che invece è chiaro, e che rappresenta un punto di discussione cruciale, è quanto guadagnerà. Si tratta di circa 6.000,00 euro in più complessivi, in un anno, che si sommano allo stipendio regolare, e che matureranno interessi anche ai fini pensionistici.

Quel che sembra già inevitabile è la disparità che si creerà all’interno di una classe di lavoratori che non si è mai trovata di fronte ad un tipo di organizzazione similare. Si dovrà necessariamente parlare di tanti altri temi come, ad esempio: saranno garantite le stesse possibilità di accesso alla formazione per tutti? le donne, mamme, avranno possibilità di provare ad accedere alla formazione necessaria per poter tentare di diventare docente esperto. E poi, i criteri di valutazione cosa premieranno? la capacità di leadership, l’empatia, la formazione, l’esperienza maturata. E in tutto questo dove sono gli studenti? che ruolo avrà questo docente rispetto a loro?

Gli interrogativi sono davvero troppi, e le risposte troppe poche.