X Factor Dal 15 Settembre su Sky. Lo spot promette un’edizione unica

Il ritorno di Fedez e l’annuncio di Ambra come nuovo giudice hanno movimentato l’avvicinarsi della nuova edizione di X Factor. Ora il tempo dell’attesa è finito, ieri è stato diffuso lo spot della prossima edizione, in partenza il 15 Settembre. Raffaella Carrà suona a tutto volume tra i giudici e l’altro attesissimo volto nuovo di X Factor, Francesca Michielin.

Raffaella Carrà introduce il nuovo X Factor

Ultimi ritocchi prima della grande partenza: mentre la nuova conduttrice Francesca Michielin si prepara in camerino, Fedez, Ambra Angiolini,Dargen D’Amico e Rkomi sono a un passo dal tavolo della giuria di X Factor e non vedono l’ora di iniziare con le Audition. La tensione è tanta, ma ad allentarla e a dargli la carica c’è un pezzo cult, Rumore di Raffaella Carrà, con il suo ritornello da sempre irresistibile, capace di trasformare ogni situazione in un momento di carica trascinante: ed è così che si ritrovano tutti a canticchiare e fischiettare le note di questo pezzo, liberando l’energia e facendo spazio alla musica. Ecco il promo di X Factor 2022, diffuso ieri da Sky, che riunisce per la prima volta la conduttrice e i giudici della nuova edizione dello show dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor, tutto nuovo. Nuovi Giudici, Nuova Conduttrice e il Ritorno di Fedez

La strada verso il palco di #XF2022 è carica di attesa anche per loro: quattro sono all’esordio assoluto – Francesca Michielin in conduzione e Ambra, Dargen e Rkomi al tavolo – mentre per Fedez è un ritorno, a 4 anni dalla sua ultima edizione come giudice e mentore dei ragazzi in gara. Nel corso delle Audition ascolteranno e scopriranno decine di ragazzi e di progetti musicali, come sempre chi conquisterà 3 sì otterrà il passaggio al turno successivo, i Bootcamp, che si svolgeranno con il classico meccanismo degli switch sulle 6 sedie a loro disposizione; infine, una inedita fase di Last Call in cui sul palco torneranno le 6 sedie e i quattro al tavolo, riascoltando tutti i contendenti delle proprie squadre, sceglieranno i tre che porteranno ai Live Show. Inizia oggi il conto alla rovescia per vivere questa lunga selezione step by step, sfoggiando grinta e determinazione.

Giudici di Successo per il nuovo X Factor: Ambra e Fedez al via

Si conferma un programma di punta e che soprattutto, gioco di parole d’obbligo, punta sulla qualità, a partire dai giudici. Tutti di ritorno da successi in termini di ascolti, vendite e successi radiofonici o sanremesi. In particolare, inutile dirlo, Ambra e Fedez. Lui padrone assoluto della scena nazionale dal punto di vista della comunicazione e della scelta dei successi da proporre al pubblico. Che piaccia o no, Fedez non ne sbaglia una. Si dice che sia in fase di registrazione la seconda edizione della docu-fiction girata tra le mura della sua casa, The Ferragnez.

Successo rinnovato dal connubio con il regista Ferzan Ozpetec invece per Ambra Angiolini. Sembra avere sempre 15 anni, non lei ormai donna ed artista matura, ma il suo successo che non conosce crisi. Protagonista indiscussa della Serie Tv, Le Fate Ignoranti, che si spera abbia, anche questa, la seconda serie. Riuscitissima la coppia formata sul piccolo schermo da Ambra con Anna Ferzetti che speriamo di poter seguire ancora in una seconda serie, acclamata a gran voce dal pubblico.

Ambra si appresta a ricoprire l’inedito ruolo, per lei, di giudice del talent show musicale più famoso della Tv. Siamo certi saranno questi due giudici a trascinare X Factor in una edizione di successo ai livelli delle prime, e che gli altri non potranno che beneficiare del carisma di questi due assoluti assi del talent di Sky.