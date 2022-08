Criptovalute, Ethereum: The Merge, la Fusione, Attesa a Settembre

The Merge: La Fusione che rivoluzionerà il mondo Crypto, attesa a Settembre

Fino ad ora è toccato al bitcoin guidare il momento d’oro del settore delle criptovalute, ma mentre gli investitori iniziano a sentire aria di crisi, si fa largo la voce ottimista degli sviluppatori di Ethereum, che aspettano quello che per gli esperti del settore si chiama semplicemente “The Merge“. La Fondazione Ethereum ha paragonato La Fusione a un’astronave:

“La comunità ha costruito un nuovo motore e uno scafo rinforzato. Dopo aver effettuato test significativi, è quasi giunto il momento di sostituire il vecchio motore con quello nuovo, a caldo, durante il volo. In questo modo il nuovo motore, che è più efficiente, si fonderà con l’astronave esistente”

L’aggiornamento della velocità e dell’efficienza energetica permetterebbe a Ethereum di poter adottare un meccanismo diverso dal blockchain tipico dei bitcoin, a favore di un sistema pro-of-stake. Al momento esiste una blockchain di Ethereum basata sul sistema proof-of-stake. L’aggiornamento che gli sviluppatori di Ethereum stanno aspettando come un anno zero, dovrà fonderla con quella principale affinché il nuovo sistema diventi unico. Questo rappresenterebbe, oltretutto, un risparmio energetico per il pianeta, anche, riducendo i consumi del 99,95%.

Prossimo Aggiornamento: The Surge ( Il Balzo )

Il passo successivo, ulteriore up-grade del nuovo sistema, si chiamerà The Surge ( il balzo) e secondo il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin permetterà di poter effettuare 100.000 transazioni al secondo. Il Balzo è atteso per gli inizi del 2023, e dovrebbe avere un grande impatto anche nella finanza classica, non solo nel mondo delle criptovalute.

Ethereum Classic (ETC) +11%

Il cambio del meccanismo delle validazione delle transazioni di Ethereum, il The Merge, dunque è atteso per il 15 Settembre. Intanto l’ottimismo cresce sulle percentuali in crescita che fa segnare Ethereum Classic (ETC), ormai giunto al +11%.