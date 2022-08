DSA: Cosa Sono i Disturbi dell’Apprendimento e in Che Modo Influiscono nel Contesto Scuola

La legge 170/2010 ha regolamentato i DSA come disturbi specifici di apprendimento

causati da danni neurobiologici, dovuti da un diverso funzionamento del cervello.

L’apprendimento, quindi, viene ostacolato da un cattivo funzionamento del sistema

cognitivo, nonostante la presenza di condizioni ambientali adeguate. I Disturbi di

Apprendimento sono caratterizzati da una difficoltà legata ad una lettura fluente ed

accurata, correlata a scarsa abilità nella scrittura e nella decodifica ed influisce

negativamente sul rendimento scolastico. Essi, inoltre, possono costituire una

limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana, ma si manifestano in

presenza di capacità cognitive adeguate ed in assenza di patologie neurologiche e

deficit sensoriali. Il QI dei soggetti coinvolti, risulta nella norma e per questo motivo

non implicano il fattore disabilità.

Caratteristiche principali dei un DSA sono

Le caratteristiche principali dei Disturbi dell’Apprendimento sono:

Specificità (disturbo che riguarda un’abilità specifica, lasciando intatto ilfunzionamento intellettivo generale)

Persistenza (durata nel tempo)

Assenza di danni neurologici e sensoriali

Assenza di disturbi relazionali

Familiari con stessi disturbi

Quoziente intellettivo nella norma

Presenza di normali opportunità educative

Consistente associazione tra i vari DSA e con disturbi psicopatologici

I DSA, inoltre, si qualificano come difficoltà nucleari che permangono per l’intero

percorso scolastico, come diversa manifestazione delle difficoltà e come inferenza

variabile nei diversi ambiti disciplinari. Il criterio maggiormente condiviso per

definire la presenza di un DSA è quello della discrepanza tra l’abilità nel dominio

specifico interessato (capacità di scrittura, lettura, calcolo deficitaria rispetto alle

abilità attese per l’età e la classe frequentata) e l’intelligenza generale (adeguata

all’età cronologica).

Per indagare sullo Stato di Apprendimento sarebbe utile indagare: sulla capacità di

eseguire movimenti legati alla scrittura, sulla velocità e accuratezza di lettura, sulla

comprensione del testo scritto, sulle abilità di calcolo e sulle altre abilità che

possono condizionare il percorso scolastico dell’alunno.

Quali sono i disturbi dell’apprendimento?

Fanno parte dei disturbi dell’apprendimento:

La dislessia (disturbo legato alla lettura, quindi alla decodifica corretta dei

suoni).

(disturbo legato alla lettura, quindi alla decodifica corretta dei suoni). La disgrafia (disturbo legato alla scrittura, quindi alla riproduzione corretta

del segno grafico).

(disturbo legato alla scrittura, quindi alla riproduzione corretta del segno grafico). La disortografia (disturbo legato alla correttezza ortografica e

fonografica),

(disturbo legato alla correttezza ortografica e fonografica), La discalculia (disturbo legato all’acquisizione di abilità

aritmetiche).

La Dislessia:

La dislessia riguarda la correttezza e la rapidità della lettura. Sulla base del modello

di Coltheart si possono distinguere 3 tipi di dislessia:

Dislessia superficiale, lettura lenta ma corretta

superficiale, lettura lenta ma corretta Dislessia fonologica , lettura rapida ma molto scorretta (spesso anticipa o

inventa parole);

, lettura rapida ma molto scorretta (spesso anticipa o inventa parole); Dislessia profonda, lettura lenta e scorretta.

La Disgrafia

La disgrafia, invece, è un disturbo legato alla scrittura e alle difficoltà motorie e

finomotorie. Può manifestarsi con difficoltà di orientamento visuo – spaziale sul

foglio. Il bambino quindi fatica a copiare, a rispettare il rigo o il quadretto e ha

difficoltà nella scrittura del carattere corsivo.

La Disortografia

La disortografia, invece riguarda la correttezza ortografica delle parole (errori del

tipo hce invece di che, fusioni illegali del tipo dellalbero, mancanza delle doppie …) e

la difficoltà di autocorrezione.

La Discalculia

La discalculia riguarda le capacità di apprendimento di calcoli e ostacola la corretta

esecuzione delle operazioni. Può manifestarsi attraverso: inversione di numeri,

difficoltà nel conteggio progressivo e regressivo, nel mettere in colonna, nella

lettura, scrittura e confronto di numeri, nel calcolo orale.

Lo strumento di valutazione della discalculia è la scala di livello o scala ordinale

basata su 5 livelli con relativo indicatore:

a) lieve: numerazione progressiva e regressiva con esitazioni, qualche errore nella

scrittura, lieve disordine spazio temporale e nella memorizzazione delle

tabelline e nelle procedure di calcolo;

b) medio: numerazione progressiva e regressiva lenta, con inciampi e sostituzioni,

inversione di numeri, disordine spazio temporale, nell’incolonnamento e nella

memorizzazione delle tabelline, discontinua comprensione del calcolo scritto e

nella risoluzione di problemi;

c) grave: numerazione progressiva con interruzioni e blocchi, inversione di

numeri, netti disordini spazio temporali, nell’incolonnamento e nella

memorizzazione delle tabelline, scarsa comprensione del calcolo scritto e nella

risoluzione di problemi;

d) radicale: numerazione progressiva costantemente interrotta, errori globali,

non riesce a memorizzare le tabelline, gravi disordini spazio temporali, difficile

comprensione del calcolo scritto e nella risoluzione di problemi;

e) non valutabile: rifiuto e assenza di calcolo.

Come vengono diagnosticati i Dsa

I Dsa possono essere diagnosticati dalla fine del secondo anno della Scuola Primaria,

attraverso la somministrazione di determinate batterie per rilevare le singole

difficoltà e con test standardizzati.

La procedura diagnostica viene effettuata con la collaborazione di operatori

specializzati attraverso due processi interdisciplinari:

La diagnosi clinica

La diagnosi funzionale.

La diagnosi clinica avviene in due fasi: nella prima viene accertato il livello

intellettivo e vengono somministrate prove per valutare le diverse abilità; nella

seconda vengono somministrate prove che dovrebbero escludere patologie o

anomalie sensoriali (sordità o disturbi della vista) e neurologiche.

La diagnosi funzionale è l’indagine che permette di rilevare le funzioni integre e le

funzioni deficitarie attraverso altre abilità connesse ai fattori ambientali, alle

condizioni emotivo – affettive e relazionali.

Questi disturbi possono anche coesistere e si parla di comorbidità. Nella maggior

parte dei casi la dislessia diventa l’origine e la causa, in quanto le funzioni cerebrali

interessate riguardano proprio l’orientamento visuo – spaziale, necessario sia per la

correttezza grafica, che per il calcolo.

Si guarisce da un Disturbo dell’Apprendimento?

Purtroppo non si guarisce, ma possono essere compensati con diverse misure

compensative e dispensative da adottare ed attraverso attività riabilitative con

esperti e di potenziamento (linee guida Luglio 2012).

Cosa può succedere se il disturbo non viene riconosciuto e non tempestivamente

diagnosticato?

Si possono generare altre patologie quali: frustrazione (i bambini si rendono conto di

non riuscire ad apprendere come gli altri); ansia da prestazione e confusione; rabbia

per tanto impegno e per il rendimento basso, immagine negativa di sé, depressione

per la bassa autostima.

Quindi è fondamentale per il futuro dei ragazzi la prevenzione e la diagnosi precoce

di questi disturbi e vorrei concludere con una frase che ne sottolinea la necessità: