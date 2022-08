Campagna Elettorale: Da Destra a Sinistra Senza Esclusione di Colpi

Avevamo previsto che sarebbe andata così, con la politica italiana trasformata in un’arena:Giorgia Meloni sembra candidata alla vittoria, e quindi, a diventare la prima donna Premier in Italia, ed il Pd si divide tra le proprie lotte intestine e le perplessità del suo elettorato. E’ così che si sta arrivando a grandi passi al gran giorno in cui saremo chiamati a scegliere chi governerà il paese.

Il Terzo Polo: Renzi e Calenda faticano

Se da una parte il terzo polo arranca a lanciarsi, dall’altra Conte e Di Maio sono anche alle prese con la fine del progetto di Grillo ed il tentativo di ricollocarsi in una politica italiana che rischia di cancellarli per sempre dopo questa tornata elettorale. In questo scenario di confusione prende largo la coalizione di Destra, con una Campagna Elettorale senza esclusione di colpi, che però sta riservando qualche insidia proprio alla Meloni.

Giorgia Meloni: Due infortuni in due giorni

Negli ultimi due giorni la probabile futura Premier Giorgia Meloni ha avuto due infortuni in termini di comunicazione, sebbene abbia fatto sapere di non sentire di dovere nessuna scusa per la pubblicazione del video della donna stuprata a Piacenza. I suoi detrattori l’hanno accusata di aver contribuito a rendere riconoscibile la Vittima di stupro.

Poco dopo in un tweet una nuova polemica; la leader di Fratelli d’Italia ha infatti pubblicato un post nel quale dichiarava di volere combattere le devianze giovanili con la cultura e lo sport. Sotto accusa è finito l’elenco di quelle che secondo la Meloni sono le devianze giovanili: Anoressia, Bulimia, Obesità, Tabagismo, Alcolismo, Autolesionismo.

Oltre agli avversari politici della candidata Premier a scagliarsi contro questo post, sono state anche l’opinione pubblica, il mondo dei social, gli opinion leader (primo fra tutti lo scrittore Roberto Saviano). Non ultimi si sono uniti a questo coro psicologi, psichiatri e psicoterapeuti, che hanno voluto sostenere il tema della definizione di “devianze” rispetto a quanto invece riguarda le patologie e il bisogno, in questi casi, di pensare alla prevenzione, al supporto genitoriale ed alla rete sociale.

Nonostante questi piccoli inciampi, la campagna elettorale di Giorgia Meloni, anche attraverso i suoi social, continua spedita ed i sondaggi continuano a darla come favorita

Blocco Navale

Flat Tax

Piano Sicurezza

Abolizione Reddito di Cittadinanza

Questi i tempi che stanno caratterizzando la campagna elettorale della Destra.

Il Pd e Enrico Letta

Enrico Letta dal canto suo procede sulla strada della proposta del proprio programma elettorale anche se il leader del Pd, anche lui, spesso cita i propri avversari sulle pagine social che lo rappresentano.

Caro Energia

Lavoro

Scuole Sostenibili

Trasporti e Libri di Testo Gratuiti

Su questo si articolano le proposte del Pd, tra un riferimento e l’altro al rischio di lasciare il Paese in mano ad una destra estremista.

Matteo Salvini: Una Comparsa nella Campagna Elettorale della Destra

Se da una parte Berlusconi smuove ancora la sua fetta di fedeli e conosce le modalità in cui affrontare una campagna elettorale, in questo scenario senza esclusione di colpi, sembra essere finito in ombra Matteo Salvini. I suoi argomenti sono a senso unico sul tema dell’immigrazione clandestina con qualche pausa occupata dalla “promozione” della Flat Tax.

In questa arena dove nessuno sembra voler lasciare neppure un centimetro agli avversari, chi la spunterà?