Passione Tatuaggi: Old School e Cartoon nello stile di Tattoo di Amanda Toy

Oggi la tendenza del mondo del tattoo è impossibile da non notare, talmente si sta sviluppando che una vera e propria pioggia di stili nuovi si sta sviluppando e sta caratterizzando sempre più artisti all’interno di questo lavoro. Tra questi uno dei nomi che sta mietendo più successo, e sempre in continua crescita, è quello di Amanda Toy.

Amanda Toy: Tattoo tra Old School e Esplosione di Colore

Il suo stile è rivoluzionario anche se attinge all’old school, il suo attingere alla tradizione è innovativo nell’interpretazione e nell’applicazione: sono le forme rivoluzionate come cartoon e colme di colore, in un uso di questo che è tutto frutto dello studio di questa artista.

Siamo di fronte ad un’artista nuova che si sceglie per il tipo di disegno che sa imprimere e non si arriva a lei con una proposta standardizzata; anche questo, per il settore è una piccola rivoluzione. Siamo certi che questo suo modo di interpretare l’arte dei tatuaggi aprirà la strada a molti artisti che vorranno sperimentare un solo stile, proprio ed unico.

Amanda Toy: La sua Storia tra Tatuaggi e Arte

Si, è vero, lo diciamo sempre, il tatuaggio oramai si può equiparare all’arte, ma nel 1996, quando Amanda Toy ha cominciato non era ancora così. L’artista milanese ha lavorato come pittrice, scultrice, illustratrice e ovviamente come tatuatrice al fine di raffinare sempre di più questa sua arte. Oggi il suo studio di Milano, in Via Rasori 8, è tutto un mondo che la rappresenta e che rappresenta questo suo stile riconosciuto in tutto il mondo. Le sue scultura, che sempre rappresentano il suo stile e la sua vena artistica, possono costare dagli 800,00 Euro fino ai 2.500,00 Euro.

Uno Stile Unico per un’artista Unica

Questa artista è di tendenza davvero unica nel mondo dei tatuaggi e per questo arrivano, soprattutto ragazze, da tutta Europa per farsi tatuare da lei e per avere uno dei suoi inconfondibile cartoni animati impressi sulla pelle. Il suo studio è anche aperto alle visite senza dover necessariamente acquistare qualcosa o sottoporsi ad una seduta di Tattoo