Questa è stata la prima Mostra del Cinema di Venezia cui abbiamo assistito dopo il Covid, la prima in cui eventi e proiezioni sono tornate a pieno regime, la prima in cui il Festival del Cinema più amato dagli italiani (e non), è tornato a festeggiare lasciandosi alle spalle la crisi che ha investito il settore cinematografico a causa dei tempi di pandemia. Red carpet come non ci fosse un domani per i divi di casa nostra e per le Star d’Oltralpe e d’Oltreoceano, ma che cosa è successo alle coppie a Venezia?

Coppie Si Vs Coppie No. Il Gioco delle Coppie sul Red Carpet Di Venezia 79

Abbiamo visto un Festiva più sCOPPIEttante che mai quest anno tra gondole, cocktail, red carpet e gran gala. Amori freschi di annunci, coppie con outfit coordinati e storie che sono passate dal lido lasciando un segno tra i fan in visibilio. Chi sono stati i Top e i Flop? Chi ha fatto vociferare che ci fosse crisi perché giunto da solo alle luci della ribalta?

Luca Argentero e Cristina Marino: (in Armani) In 3 Sul Red Carpet

Luca Argentero e la bellissima moglie, Cristina Marino, arrivano al Lido direttamente dal Salento dove stavano trascorrendo una vacanza molto speciale. Perché speciale? perché proprio dalle spiagge del Salento è arrivato l’annuncio della prossima gravidanza della coppia. Sbarcati al Lido, è arrivata la prima uscita ufficiale con il pancione per la bella Marino.

Claudio Santamaria e Francesca Barra: Divisi tra Armani e Valentino

Una parte di Red Carpet in Armani, una parte in Valentino, Claudio Santamaria e Francesca Barra sono la coppia più stilosa di questo Festival del Cinema. Innamorati, eleganti, quasi sempre impegnati in battaglie sociali condivise, sempre più spesso insieme in impegni di lavoro ed uscite ufficiali. Li avevamo visti insieme anche al Festival di Sanremo ed in uno dei video di Achille Lauro; oggi a Venezia portano la loro unione e le loro vite professionali. Lei porta anche l’anteprima del suo nuovo libro, ispirato alla sua passione per la cucina che sui social, e anche in libreria, ha preso il nome di A Occhio E Quanto Basta già preordinabile su Amazon.

Beatrice Valli e Marco Fantini: Freschi di “Si” in “Nazional” Visione

Sono due professionisti del red carpet, e Venezia non ha fatto eccezione per loro. Beatrice Valli e Marco Fantini anche alla Mostra del Cinema, hanno lasciato il (social) segno. Freschi di nozze, trasmesse poi in un documentario di successo su Real Time, i due ex volti di Uomini e Donne, oltre 4,5 Milioni di Follower in 2, e 3 figli (di cui il primo avuto dalla Valli con il precedente compagno), viaggiano a super velocità tra party esclusivi e passaggio a favor di fotografi. Il loro foto racconto di Venezia ha un carattere totalmente diverso, si vede che i due sono cresciuti, anche personalmente, a pane e social ed i loro scatti sono misti a reel, con una notevole partecipazione nei corner dedicati ai main sponsor del Festival. Impossible non notare la bellezza inarrivabile di lei ed il portamento da modello nato di lui. 110 e Lode con bacio accademico per questi divi dell’internet.

Ma vediamo ora chi, invece, a dispetto di quanto ci si aspettasse è giunta al Lido da solo/a deludente fans, follower e fotografi

Stefano De Martino: Bello come il Sole e Senza Belen

Chi si aspettava di vedere il primo red carpet ufficiale della coppia d’oro della Tv, dovrà aspettare ancora. Stefano De Martino è arrivato a Venezia senza la sua Belen, splendido, elegante, sorridente e senza mai prendersi troppo sul serio. Poteva essere la prima uscita ufficiale dopo la riappacificazione e invece i due non hanno ancora deciso di tornare a far sognare, anche pubblicamente, i loro fans. De Martino è giunto a Venezia in qualità di Ambassador Lexus, in un impeccabile smoking Armani che ha messo in risalto il fisico ed il portamento da ballerino del presentatore napoletano ex Amici. Ma come mai non ha portato con sé Belen? Aria di crisi di nuovo tra i due? nient’affatto, dopo meno di 48 ore infatti spunta la storia sul profilo Instagram di lei in compagnia proprio di De Martino. Lieto fine e “gita” a Venezia archiviata quindi, e per veder sfilare i due insieme mano nella mano, sarà per il prossimo red carpet!

Laura Chiatti: A Mano a Mano… a Venezia da Sola

La bellezza a dir poco imbarazzante di Laura Chiatti a Venezia, in Dolce&Gabbana, lascia senza parole. Al Lido di Venezia è arrivata una vera e propria dea, testimonial ideale per il look firmato da Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Ma dove ha lasciato l’amato marito, Marco Bocci? I due fanno coppia fissa da quanto, nel Luglio 2014, hanno celebrato in Umbria le nozze blindate. Da allora hanno scelto di restare a vivere proprio in Umbria, hanno avuto due figli, e sono una delle coppie più solide del jet-set. Ma perché allora la stupenda Chiatti è arrivata a Venezia da sola?

Per buona pace di chi aveva già provato a scatenare il gossip non tira nessuna strana aria di crisi in casa Bocci-Chiatti, infatti mentre l’attrice, stupenda sia con il look casual all’arrivo che con quello da gran sera sfoderato sul red carpet, fa registrare forse il miglior look di tutto il Festival, Marco Bocci posta una foto con i loro figli in piscina “mancate” risponde lei poco dopo.

Anche per questa volta, le penne affilate del gossip, possono tornare nella fondina. Spianate senza esclusione di colpi, invece, quelle dei giornalisti di moda, tutti unanimemente allineati a promuovere il look della bella sig.ra Bocci!