Giorgia Soleri: Si Chiama Marco Sorgato l’artista del suo Tattoo

Si chiama Marco Sorgato ed è l’artista che ha disegnato la schiena di Giorgia Soleri. La poetessa e influencer ha adesso un piccolo capolavoro disegnato sulla schiena e ad averlo firmato è il giovane artista che non solo di tatuaggi ha fatto la sua arte. Musica, tatuaggi e arte filantropica lo caratterizzano, e questa sua storia si sposa a perfezione con quella della Soleri che non ha scelto un disegno o una frase scontata, ma una vera e propria affermazione di sé impressa sulla pelle.

Solo pochissimo tempo fa vi avevamo presentato l’arte cartoon di Amanda Toy, nel campo delle tendenze tattoo, oggi ecco questo nuovo artista del calligrafico che sicuramente per affermarsi avrà una buona parte di aiuto dalla pubblicità che gli sta donando la popolarissima autrice de “la Signorina Nessuno“.

Giorgia Soleri: il nuovo Tatuaggio Firmato da Marco Sorgato

La sua schiena è ormai un manifesto: di indipendenza, di carattere, di femminilità e femminismo. Giorgia Soleri è davvero unica nel segnare tendenze ed unire messaggi importanti al suo lavoro, non fa eccezione in questo neanche quando si tratta del proprio corpo. In assoluta coerenza con quanto ha detto e fatto fino ad oggi, arriva il tatuaggio che ricopre quasi totalmente la schiena della giovane.

“Possiedo Solo i Miei Peccati”

La parte più in evidenza della poesia scelta dalla Soleri per il suo tatuaggio è quella che dice “posseggo solo i miei peccati“, frase estrapolata da una composizione di un’autrice libanese.

Sono così

non ho tempo per i rimpianti

gioco con i destini, mi annoio facilmente

prometto e non mantengo.

Inutile cambiarmi:

La certezza mi è estranea

per l’imbarazzo dell’amore

per l’immaginazione

perché sono devota

solo all’indolenza.

Imprevedibili i miei appuntamenti

sono una fuga prima del tempo

un sole che non basta

una notte che mai si schiude

sono impetuosi sussulti tra la sete e il dissetarsi.

Sono così, un silenzio per raccogliermi,

un lento terrore per disperdermi

un silenzio e un terrore per curare una crudele memoria

non c’è luce che possa quidarmi:

possiedo solo i miei peccati

Questo è il testo integrale scelto dall’artista milanese per imprimere sulla propria pelle. Si tratta di una poesia di Joumana Haddad, attivista e scrittrice libanese, che recentemente la rivista Arabian Business ha inserito tra le donne arabe più influenti del mondo. L’artista libanese sta avendo un picco di ricerca nelle ultime ore in Italia grazie alla diffusione di questo suo brano attraverso il profilo Instagram ufficiale della Soleri.

Marco Sorgato: “Giorgia Soleri Pazzeschissima”

Intanto il giovane tatuatore aveva già diffuso le immagini del tattoo della Soleri in lavorazione, con un divertente commento allegato:

Ciao guyz, una moltitudine di voi è nuova su questo profilo, arrivata grazie alla pazzeschissima schiena di Giorgia Soleri arrivata libera ed in 7 ore trasformata con delle bellissime e dolorose parole.

Davvero, quindi, Giorgia Soleri deve aver dato una grande popolarità al profilo dell’artista che ha lo studio a Padova. E siamo certi che sarà sempre in crescendo anche il suo successo…