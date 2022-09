Amadeus, Arena Suzuki: Un Altro Successo per il Conduttore di Sanremo

Lo ha voluto fortemente ed alla fine ha avuto ragione, anche questa volta. Amadeus non ne sta sbagliando più una e con il suo show musicale dedicato ai decenni musicali ha incassato un nuovo successo stagionale dal grande valore.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”: Il Nuovo Successo di Amadeus

Successo straordinario per “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90” che nelle tre serate all’Arena di Verona condotte da Amadeus ha totalizzato oltre 30.000 biglietti venduti e ha visto 46 artisti tra italiani e internazionali susseguirsi sul palco.

Una grande festa della musica che ha unito un pubblico di tutte le età e ha fatto ballare tutto l’anfiteatro scaligero creando un’energia e un’atmosfera uniche. Qui all’Arena di Verona, simbolo degli ultimi anni del Festivalbar, dove Amadeus era cresciuto come conduttore di programmi musicali.

Sabato 17 Settembre Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90 su Raiuno

Ma non finisce qui, per rivivere le emozioni vissute in Arena, domani sera, sabato 17 settembre, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la prima delle tre puntate di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90. Una vera e propria playlist di hit che hanno segnato quattro decenni simbolo della musica mondiale interpretate dagli artisti originali.

Con Amadeus Tanti Gli Artisti sul Palco dell’Arena:

Una carrellata di artisti internazionali e non si sono avvicendati sul palco e vi faranno ballare sul divano di casa esattamente come hanno fatto per i 30.000 dell’Arena. Sul palco, tra gli altri

Gloria Gaynor con “I Will Survive”,

Paul Young con “Love of the Common People”,

Orchestral Manoueuvres in the Dark con “Enola Gay”

Leroy Gomez ­ – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”,

Maggie Reilly con “Moonlight Shadow”

Eiffel 65 con “Blue (da ba dee)”

Umberto Balsamo con “Balla”

Neri per Caso con “le ragazze”

Leee John ­Imagination con “Just an Illusion”,

Gianluca Grignani con “destinazione paradiso”

E tanti altri

Come per la prima edizione, Amadeus torna in consolle affiancato da Massimo Alberti e nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e la sua playlist Anni ’60, ’70, ’80 e…’90!