Sulle colline viterbesi riapre il suggestivo Regno di Babbo Natale, che resterà aperto dal tutti i giorni dal 16 settembre 2022 al 6 gennaio 2023, per accogliere le migliaia di appassionati di Santa Claus. Ancora una volta la magia del Natale torna protagonista Vetralla, con la ripartenza dell’ormai storico spazio che quest’anno spegne le sue prime dieci candeline. Ogni giorno dalle ore 9.30 fino alle 19.30, il regno apre le sue porte per dare il benvenuto alle tante persone che annualmente lo visitano e a quelli che ancora non lo hanno scoperto.

Il Regno di Babbo Natale, un luogo da vivere

Il Regno di Babbo Natale non è semplicemente un luogo da visitare, ma un luogo da vivere, la cui atmosfera si arricchisce dei colori, delle luci e delle sonorità natalizie, nel segno di un evento che non conosce differenze ed è pronto ad accogliere tutti indistintamente. Perché tutti amano il Natale e tutti amano viverlo e, a Vetralla, è possibile farlo in un posto unico al mondo, con oltre 8000 mq di effetti visivi, addobbi tematici ed attrazioni dedicate di ogni tipo.

Dal Bosco Incantato al Regno dei Ghiacci, rivivono i mondi natalizi sulle colline viterbesi

Tanti i regni che rivivono tra i corridoi della manifestazione, a cominciare dal Bosco Incantato, dove gli Elfetti – instancabili aiutanti di Babbo Natale -, lavorano incessantemente per preparare i tanti doni da distribuire al pubblico. Continuando il percorso si giunge ne La Casa di Babbo Natale, sorvegliata dagli Schiaccianoci e in cui sarà possibile incontrare Babbo in persona. Il Tunnel dei mille dolci, mostrano le tante luci e i giochi di colore straordinari, che conducono il pubblico al Regno dei Ghiacci, con gli Orsi Polari e i Pinguini a fare da paggetti.

Dove trovare tutti gli addobbi più singolari del Natale

Un grandissimo negozio con ogni sorta di decorazione, oggettistica e abbigliamento dedicati al Natale. Considerato, per le sue dimensioni, uno dei centri Natalizi più grandi d’Europa, in cui non esiste pallina, albero, festone, presepe, arredo casa, addobbi ed essenze profumate che non vi si ritrovino tra i tanti corridoi incantati del regno. Spazio anche all’esterno, con il Victorian Village formato da outlet, punti food ed esercizi dedicati ai prodotti tipici del territorio della Tuscia, a cui fanno da sfondo le giostre, la pista di pattinaggio e tanta animazione orchestrata dagli unici personaggi che abitano il regno per tutto l’arco dell’anno. Che si creda al Natale o meno, scoprire Il Regno di Babbo Natale è un’esperienza strepitosa, in cui è impossibile non tornare bambini. Lo sanno bene le migliaia – anzi milioni – di persone che in dieci anni hanno varcato la soglia del regno, partendo anche da oltre il confine italiano, per portarsi poi indietro un souvenir tipico o un addobbo speciale.

Il programma per il decimo anniversario e le novità della nuova stagione

Non potevano mancare le iniziative per questa edizione speciale del decennale. È prevista una parata per scandire la data importante che il 2022 rappresenta, con una sfilata di tutti i personaggi pronti ad emozionare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sono in preparazione spettacoli e musiche inedite, con un nuovo album di meravigliose canzoni natalizie realizzate appositamente per il regno. Tanti weekend dedicati alle tradizionali ricorrenze ed una grande serie di novità scopribile al link https://www.ilregnodibabbonatale.it/cosa-fare-nel-regno-di-babbo-natale-la-magia-degli-addobbi-natalizi. E poi ancora: momenti culturali, giornate dedicate al food ed esibizione di tanti artisti che normalmente sfilano per la galassia del regno.

La storia del Regno nel Libro di Giorgio Onorato Aquilani

Fiore all’occhiello di quest’annata il volume dal titolo “Ogni giorno è Natale”, un libro inedito che contiene la ricetta di come quattro bambini un po’ cresciuti, abbiano realizzato il sogno de Il Regno di Babbo Natale. La storia di una famiglia che ha compreso come il Natale non sia solo un periodo dell’anno, ma un vero e proprio stile di vita. Giorgio Onorato Aquilani, autore di quest’opera, ci consente durante la lettura di capire fino in fondo la magia del Natale, che spesso si sottovaluta o si commercializza senza sapere (o capire) che è sicuramente una festa segnata in rosso, ma è soprattutto un’emozione che sta in fondo a tutti noi. Chiunque potrà godere di questa straordinaria lettura, poiché il libro sarà scaricabile gratuitamente attraverso un QR code presente su tutti gli oggetti, immagini e scontrini legati al regno, oppure al link: https://www.ilregnodibabbonatale.it/ognigiornonatale.pdf . Un modo ancora più incisivo di far comprendere il messaggio che da sempre Vetralla usa come dottrina: il Natale è di tutti. Il Natale è per tutti.