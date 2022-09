Bollicine, bellezza e tanti amici al party di compleanno di Maria Rosito a Palazzo Naiadi

Quello che si consuma sulla terrazza del celebre Ristorante Tazio, nel suggestivo Hotel Anantara a Palazzo Naiadi a Roma, è un compleanno d’eccezione. L’Executive Manager Maria Rosito spegne le candeline al suo party dedicato, un’occasione in grande stile in cui la gioia ha sposato l’eleganza e la dance ha incontrato l’alta cucina.

Chef Niko Sinisgalli cucina per la festeggiata

L’anniversario è conciliato anche con la ripartenza della stagione autunno/inverno gestita dal premiato Chef Niko Sinisgalli, la cui cura del dettaglio ha accolto all’happening oltre 300 ospiti tra amici, volti noti dello spettacolo e personalità della società civile. La festa, svoltasi sul panoramico rooftop che affaccia sulla Roma storica di Piazza della Repubblica, segna la fine della stagione estiva in vista della prossima apertura invernale e ha visto come protagonisti due DJs, Cristian Marras a bordo piscina – resident per RedBull – e dj Brando, in sala grande.

Un menu a base di pesce per il compleanno di Maria Rosito

Sinisgalli supera sé stesso con un menu a base di pesce che richiama la tradizione lucana della festeggiata, insieme alla Pasta Don Mario, la cui ricetta è da lei registrata. Lo chef presenta anche la sua novità: la commercializzazione della scatola delle meraviglie, con tutti gli ingredienti per realizzare in casa un piatto da oscar (un sugo pronto che basta cuocere ed unire alla pasta, con peperoncino e pecorino affumicato, già tutto dosato per cinque persone). A seguire arriva anche la pizza gourmet, fatta con lievito madre di oltre 100 anni, regalato a Maria e allo Chef in Svizzera da un antico forno locale.

Champagne e colori per l’esclusivo party

Bollicine di Champagne hanno accompagnato la serata e le sfiziose portate, dalla Tartare di Salmone con Gamberi Kataifi, all’Insalata di Mare, passando per Coccoli alle Alghe, Tempure Vegetali e di Mozzarella, Arancini di Riso, Croissant salati, Bun di Pane con Tonno e Risotto al Lime e Champagne. Rosso e bianco sono stati i colori prescelti per la serata, che hanno adornato anche le candide colonne allestite con oltre mille palloncini rossi di richiamo alla torta di compleanno: un romantico evergreen di Pan di Spagna a forma di cuore, con Crema ricoperta di Fragole e Frutti Rossi.

Tutti gli ospiti al party di Maria Rosito

Tra gli ospiti: Alessio Spicolizzi (Ambasciatore dell’Industria Creativa per APPMI), Massimo Monaco (personal trainer dei vip, sei volte campione del mondo di Bodybuilding), Samuel Peron con la sua compagna Tania Bambaci e poi ancora Lucrezia Lando, Angelo Madonia, Barbara Bouchet, Sofia Milos, Antonella Salvucci, Mariano Angelucci, lo chef Alessandro Circiello e molti altri amici imprenditori, come Walter Scognamiglio proprietario nell’Università Pegaso e l’Avvocato internazionalista Luca Battistella, ma anche protagonisti della politica come Gianni Alemanno e personalità clericali e delle ambasciate romane.