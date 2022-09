Milano Fashion Week: L’altra Faccia dell’evento più Cool della Capitale lombarda

Milano è nel pieno della sua fashion week 2022. Quest anno si riprende a pieno regime dopo le limitazioni covid e in città sono 210 gli appuntamenti in programma di cui 68 sfilate, 30 eventi e 111 presentazioni.

Milano: prezzi triplicati durante la Milano Fashion Week

Cosa succede a Milano quando arriva la Fashion Week? Per chi non lavora nel settore della moda e deve recarsi nella city durante questa settimana come cambiano le cose?

4 stelle in Duomo 700,00 euro a notte

Per un 4 stelle vicino al Duomo, che solitamente per un imprenditore con convenzione costa circa 200,00 Euro a notte, il costo diventa più di tre volte tanto. Come si può affrontare in questo modo il lavoro e la vita a Milano? Chi guadagna su questa “speculazione” ?

Beppe Sala: Milano Fashion Week Boccata d’Aria per Milano

Il Sindaco di Milano, Beppe Sala, aveva così parlato della settimana della moda, alla sua presentazione

È importantissima questa settimana che stiamo aprendo, è una vera boccata di ossigeno per Milano

Così il sindaco di Milano ha presentato la Milano Fashion Week che si è aperta oggi e si concluderà il 26 settembre.

Anche il Presidente di Camera nazionale della moda Italiana Carlo Capasa era intervenuto sul tema, raccontando quanto e come il settore della moda faccia segnare in termini di fatturato:

Il settore moda segna nel 2022 il suo fatturato più alto degli ultimi vent’anni: è cresciuto di oltre il 25 per cento anche al netto dell’aumento dei prezzi, risalendo ai livelli precedenti alla crisi finanziaria del 2008. Un dato importante per una prima metà dell’anno straordinaria, ma ora pensiamo di scontare un po’ il problema dell’aumento dei costi dell’energia

Se il l’aumento dei costi dell’energia graveranno dunque sui consumatori ed anche sulla piccola e media imprenditoria, come si può pensare di sfruttare la settimana della moda solo attraverso una speculazione a carico, come al solito, del consumatore finale? Le associazioni di tutela dei consumatori si stanno muovendo in questo senso?

Chi guadagna dalla speculazione durante la Milano Fashion Week?

La domanda che sorge spontanea è su chi guadagna da questa vera e propria speculazione che avviene durante la settimana della moda e che pagano, come sempre, solo i consumatori ed i piccoli imprenditori. Le associazioni che tutelano i consumatori, sono a conoscenza e si muovono in questo senso? Aspettiamo risposte.