Covid – Scuola: Tornano le Mascherine?

Soprattutto per i bambini, per le prime e le seconde elementari che non avevano mai visto una scuola senza mascherine, è cominciato un nuovo anno finalmente senza il dovere di indossare la mascherina. Ma come sta andando, in particolare per i bambini, questo inizio di anno?

Giù Le Mascherine! Il nuovo anno scolastico, senza mascherine e FFP2, Visto da Dentro!

Tutti a scuola! La scuola è cominciata! Il sole è ancora molto caldo ed i bambini

attendono al cancello il suono della campanella, il traffico di auto davanti alla scuola

ed i genitori pronti ad immortalare questo primo giorno di scuola, liberi da FFP2.

Le insegnanti, in trepidante attesa, sono già in classe ad allestire e preparare ed i

banchi finalmente uniti, pronti per accogliere e raccogliere i sorrisi e le emozioni di

questo nuovo anno scolastico.

Ed ecco il suono della campanella … tutti dentro! Ci siamo, cosa accadrà quest anno,

cosa ci aspetta? Cosa cambierà? Sarà difficile? Ce la faremo?

Finalmente i volti hanno espressione, sono riconoscibili i tratti somatici: prendono

forma tristezza, rabbia, gioia, disprezzo, tensione, divertimento… la meraviglia di

rivedersi ed abbracciarsi dopo tanto tempo di distanze forzate.

Il gioco ritorna collettivo, tutti possono partecipare senza aver paura di sfiorarsi.

Mosca cieca, ruba bandiera, palla avvelenata… tutto riprende vita ma con un po’ di

timore… come sono io? Come sono gli altri? Come mi relaziono, ora che è tutto

diverso? C’è spazio per l’altro dentro di me?

Covid e Scuola: Un Mondo nuovo per i bambini

Alcuni bambini potrebbero provare imbarazzo e sentirsi improvvisamente esposti, a scuola, senza mascherine in situazioni a lui quasi sconosciute da due anni. Ma poi c’è sempre il trascinatore, la motivazione alla scoperta e la meravigliosa realtà dello sport che aiuta moltissimo a creare e gestire relazioni.

Il lavoro di cooperazione torna in testa ed il gruppo torna ad essere un punto di

forza per l’apprendimento, per lo sviluppo della creatività e per stabilire rapporti di

equilibrio sani, che permettano connessioni di menti e cuori che realizzino il loro

progetto di vita guardandosi dentro ed osservando l’altro.

Boom di Contagi in Veneto, Tornano le mascherine

Solo nelle ultime 24 ore in Veneto ci sono stati 3 decessi e 3.590 nuovi casi, e vengono conteggiato solo coloro che si sono sottoposti ai tamponi, molti altri sfuggono ormai al controllo, oppure effettuano tamponi a casa non dichiarando poi la positività.

Amaro il commento della Segretaria Regionale Cisl Scuola Veneto: “Troppa Fretta”

Sandra Biolo, segretaria regionale di Cisl Scuola Veneto, si è detta per nulla sorpresa del nuovo picco e prevede che le cose possano peggiorare ancora:

Purtroppo, visti i numeri della pandemia registrati quest’estate, era prevedibile un ulteriore aumento in autunno, in particolare con il ritorno in aula. Abbiamo avuto troppa fretta nell’abolire tutte le regole subito, cioè la didattica a distanza, i banchi separati, la mascherina, i controlli, e questo è il prezzo da pagare. Si è preferito far finta che il Covid non esistesse più, ma è un’utopia. E io tremo all’idea dell’arrivo del freddo, quando dovremo chiuderci dentro e non potremo certo far congelare gli alunni tenendo le finestre aperte. E’ vero che i ragazzi hanno sofferto molto l’isolamento e la Dad, ma forse abbiamo abbassato eccessivamente la guardia. Qualche regola, come la mascherina in classe, la si poteva lasciare, anche perché tra gli studenti i vaccinati non sono molti, soprattutto alle elementari e alle medie

Torneranno le mascherine in classe? L’entusiasmo che abbiamo visto nelle prime due settimane, dovrà tornare a scontrarsi con lo sconforto dei dati in crescita dei contagi?