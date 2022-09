“Per la prima volta dopo 22 anni, questa porta rossa sarà aperta – in tutto il mondo – ad un sieropositivo e se questo è possibile è grazie a te, a Mediaset, a Pier Silvio Berlusconi e alla Endemol”. Comincia così l’avventura di Giovanni Ciacci nella casa del Grande Fratello Vip 7, come il primo personaggio noto la cui sieropositività non è stata nascosta al pubblico ma, piuttosto, è stata la leva propulsiva per l’ingresso nella casa da parte del costumista delle dive.

Un ingresso con cui l’opinionista dalla barba blu, vuole farsi portavoce di un messaggio ben preciso. Ciacci infatti afferma a gran voce che, finalmente, si potrà dimostrare a tutti coloro che ancora sono timorosi dello stigma dell’HIV, che chi è sieropositivo oggi può vivere – e non più sopravvivere – la propria vita serenamente, grazie ai progressi fatti dalla scienza e dalla ricerca in materia di AIDS.

L’ingresso del costumista fa subito clamore, poiché vede rimanere Pamela Prati in disparte, complici le tante critiche che Ciacci le ha mosso durante l’affaire Mark Caltagirone. Tanto che, alla richiesta di un abbraccio tra i due da parte di Alfonso Signorini, la Prati in risposta si rivolge a lui porgendogli solo la mano. A nulla sono valse le sollecitazioni di Sonia Bruganelli, che interroga la Pamela nazionale sull’incapacità di mostrarsi empatica e di avere reazioni all’ingresso di colui che non ha mai perso occasioni per criticarla profondamente.

Ironizza su Caltagirone anche Signorini durante l’ingresso di Gegia, che racconta del suo amore attuale, un turco di nome Memet con cui si messaggia soltanto dopo averlo visto per solo mezz’ora all’aeroporto di Instabul. Cosa succederà nelle prossime ore? Non resta che rimanere incollati alla TV a guardare #GFVip .