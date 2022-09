“Cittadina del mondo, anzi del lusso”. Giaele De Donà è tra le ultime entrate al GFVip e il suo ingresso si annuncia scoppiettante. Un passato in Convento, nel reality “Ti spedisco in convento”, con dei giovanissimi che vengono trasportati nella vita monastica, una vita alquanto stretta a chi come lei, cambia paia di scarpe come se fossero mutande (durante il reality è costretta a lasciarsi alle spalle ben 30 paia di tacchi).

La sua concezione di “vita di coppia” è decisamente fuori da ogni tipo di canone tradizionale. Influencer e adoratrice del lusso più sfrenato, si definisce una donna libera, anche se è legata sentimentalmente ad un facoltoso imprenditore americano che ha sposato non molto tempo fa. Il nome dell’imprenditore è Brad, patinato statunitense che ha 21 anni più di lei e che, di fatto, è l’uomo che la introduce al jet set del mondo. “Mi tratta come una principessa, anzi no, come una regina. Grazie a lui sono entrata nella High Society americana e io ho le mie tecniche per riconoscere ogni tipo di ricchezza”, afferma la neo vippona che sottolinea quanto sia importante sapere quante cabine ha uno yacht o quanti finestrini ha il jet privato di cui stiamo parlando.

“Io e mio marito abbiamo un matrimonio non convenzionale. Passiamo sei mesi l’anno insieme e poi ognuno fa la sua vita in giro per il mondo. Detesto la monogamia. Chi mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?”, afferma senza vergogna alcuna la bella Giaele vestita come una principessa durante la clip di presentazione e, non contenta, rincara la dose, dicendo che per un periodo è stata anche accostata a Flavio Briatore o paragonata a Elisabetta Gregoraci. Accostamento che ha suscitato la reazione dell’influencer con un sentenziale “Potevano solo pulirmi le scarpe”.