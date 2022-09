Esplosiva e con dei vestiti sempre molto semplici. Fino a questo momento è Elenoire Ferruzzi il personaggio rivelazione della settima edizione del Grande Fratello Vip, che esplode all’interno della casa con tutta la sua dirompenza e, soprattutto, con le sue lunghissime unghie. “E’ eccezionale, fa tutto con quelle unghie. E’ come un supereroe”, dice Charlie Gnocchi, altro concorrente del #GFVip , a cui fa seguito la battuta della stessa Ferruzzi: “La vita senza tacchi non vale la pena di essere vissuta”, ironia che scorre in una video clip riassuntiva che raccoglie applausi e consensi.

Un successo che però non è totalmente condiviso, soprattutto all’interno del circuito social arcobaleno. Fa storcere il naso a qualcuno la scelta di Alfonso Signorini, ricaduta sulla Ferruzzi come persona transessuale che si fa portavoce del doloroso percorso di transizione da un sesso all’altro e qualcuno, ha anche sibillamente sussurrato “certo, sotto elezioni avete scelto il modello perfetto!”.

Ma cosa importa, verrebbe da dire, se poi Elenoire o “Lenoir” come la chiama Orietta Berti imitandola con veraci peperoncini tra le dita (“Lenoir”, manco fosse il noto ammorbidente pubblicizzato fino a ieri da Ilary Blasi). Cosa importa dicevamo, se poi la Ferruzzi è una vera e propria “Portatrice sana di buonumore”, come la definisce Signorini in prima serata. Consenso anche da parte di Sonia Bruganelli che, afferma “Mi piaci tantissimo e sei simpatica tanto”, nonostante con la Ferruzzi avesse dei sospesi non troppo simpatici sui social. Le fa eco la stessa Elenoire che, risponde: “Se non mi hai rimesso il segui guarda… sono nerah!”.

“Dietro quel suo grande aspetto c’è un cuore grande ed anche fragilissimo”, seguita Signorini lanciando una seconda clip in cui la truccatissima vippona appare in tutta la sua fragilità e che commenta così: “Tutto quello che io pensavo di me interiormente, ho cercato di esternarlo totalmente e fino in fondo. La mia vita e la vita delle trans in generale, è molto difficile. Perché le trans sono completamente disumanizzate a livello sociale e lavorativo. Ma io sono fortunata perché i miei genitori mi sono stati accanto nel mio cammino sin da subito”.

Un momento di grande emozione che strappa lacrime in diretta a più protagonisti e che viene commentato dal conduttore con queste parole: “Attraverso di te, tutte queste persone potranno raccontare la propria realtà attraverso la tua realtà. Come sei arrivata fin qui, qual è stato il tuo percorso… anche nell’amore”. Un tasto dolente che amplifica lo stato emotivo della Ferruzzi che, in risposta a Signorini, conclude: “Si vivono rapporti sempre promiscui. L’uomo si rapporta a noi anche in modo squallido e senza poter mai palesare nulla. Questo succede alle persone non libere ma io mi auguro sempre che tutti gli uomini non siano così”.

La parentesi dedicata all’artista icona delle notti LGBTQIA+ si chiude con la commozione di Patrizia Rossetti che, a collegamento staccato, le si rivolge dicendo: “Ricordati che per noi sei il cuore che hai dentro e speriamo che nel 2022 non ci siano più dei bastardi così”. Mentre intanto in studio, Sonia Bruganelli ha fatto cenno a ciò che la Ferruzzi ha detto nel pomeriggio, quando ai suoi companeros ha raccontato di aver dovuto lasciare un uomo da cui avrebbe voluto un figlio, nonostante fosse molto innamorata. Come continuerà l’avventura di Elenoire Ferruzzi? La curiosità è donna… e che donna!