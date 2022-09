Negli ultimi giorni ha preso il via il primo grande scontro tra due dei protagonisti del GFVip, Elenoire Ferruzzi che con la sua simpatia aveva in breve guadagnato gran parte dei consensi sull’etere e Luca Salatino, il cuoco romanaccio ed ex pugile che, con i suoi piatti e la sua semplicità, è tra gli intoccabili della settima edizione del Grande Fratello. Ma, si sà, gli equilibri nella casa sono labili, così come quelli all’esterno retti dai tanti telespettatori che seguono le vicende dei vipponi. E così Elenoire e Luca arrivano allo scontro (segue link al video nell’articolo) da cui però la donna non sembra uscirne positivamente, incrinando fortemente e in meno di 24 ore, un percorso iniziato alla grande.

Com’è iniziato lo scontro tra Elenoire e Luca al GFvip

Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha mostrato la videoclip in cui si evidenziava la simpatia reciproca – ed amicale – che pian piano sembrava stesse nascendo tra i due beniamini della casa. Una simpatia forse travisata dalla Ferruzzi che, al termine della clip, accusa Luca di essersi “vergognato” di alcune attenzioni a lei rivolte da parte del ragazzo. Una “vergogna” che Elenoire ha accostato al sentimento negativo che ogni volta provava, dopo aver vissuto una storia con i tanti uomini di cui si è innamorata e da cui non è stata mai ricambiata. Una “vergogna” che, il più delle volte, è ricondotta al suo essere donna transessuale, afferma la truccatissima milanese.

Luca è fermo nella sua posizione

Ma Luca non ci sta. Innamoratissimo della sua ragazza che lo guarda dall’esterno, suo unico pensiero, cerca di spiegarsi con Elenoire che però non accetta confronto e non intende muoversi dalla sua posizione. Una situazione di imbarazzo, anche per i tanti tifosi della Ferruzzi, in queste ore schieratisi accanto al povero Luca, reo di averle donato attenzioni che non avevano secondi fini.

Il video dello scontro tra Elenoire e Luca al GFVip

Ne è scaturito un forte scontro (Link al Video su Mediaset), il primo di questa settima edizione, in cui sono volate parole figlie di un percorso di vita travagliato e che, ci auguriamo, non venga strumentalizzato dalla donna ai fini della prossima prima serata e del programma in generale.