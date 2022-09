La querelle Elenoire Ferruzzi-Luca Salatino con l’ingresso di Soraia per un chiarimento, i trent’anni di Ginevra Lamborghini con il pensiero alla sorella Elettra, la coppia nascente Pamela Prati-Marco Bellavia, il ritorno di Giucas Casella pronto a scagliarsi contro Attilio Romita, la storia di Antonino Spinalbese padre modello e molto altro ancora.

Sono questi i temi caldi della terza puntata del Grande Fratello Vip, che si è aperta sulla comunicazione ufficiale ai concorrenti, riguardo l’esito delle elezioni politiche 2022, per cui Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis sono collegati via web perché non ancora rientrati da Milano dopo le votazioni.

“Un risultato giusto”, commenta Charlie Gnocchi interpellato da Alfonso Signorini, a cui fanno eco le parole di Sara Manfuso che, afferma: “Indipendentemente da come la pensa ognuno di noi, è un risultato straordinario perché potrebbe portare per la prima volta una donna alla guida del Paese”, dichiara da esperta di politica nonché moglie dell’ormai ex deputato Andrea Romano, non rieletto dall’ultima turnata elettorale. Come al solito abbiamo seguito la puntata per i nostri lettori e siamo pronti a stilare le prime pagelle, ad una settimana dall’apertura della fantomatica porta rossa.

Elenoire Ferruzzi: Dalle stelle alle stalle in pochi giorni. L’artista e beniamina delle notti arcobaleno ha in breve rovinato il suo percorso. Da preferita dei social ad odiata dagli internauti è stato un attimo, complice la convinzione di Elenoire che Luca si sia vergognato della clip mandata in onda nella seconda puntata e che li vedeva complici e vicini nella casa. Speriamo che l’esuberante Elenoire possa recuperare la sua web reputation strada facendo, restituendo il personaggio che era stato tanto amato nei primi giorni del GFVip 7. Voto 4.

Luca Salatino: Con la sua semplicità e il suo grande amore per la sua Soraia, Luca ha superato la crisi dei primi giorni ed è uscito alla grande dalla terza puntata, complice la sorpresa ricevuta in diretta dalla fidanzata, invitata a presenziare al programma. Voto 8.

Antonella Fiordelisi: Non ce la fa ad abbozzare e continua la sua lotta contro Pamela Prati, giusta per certi versi, ma troppo al vetriolo e mal gestita dalla giovane modella e influencer. Più calma e raziocinio e meno spocchia aiuterebbero. Voto 5.

Sara Manfuso: La giornalista e opinionista TV non passa inosservata. Le sue opinioni fanno il giro della casa e, negli equilibri del gioco, la donna ha un ruolo che risulta sempre centrale. Questo la porta sempre ad esporsi e spesso ad esser tacciata di falsità, in primis da Soraia – la fidanzata di Luca -, sostenuta da Sonia Bruganelli dallo studio. La reazione alle critiche ricevute durante la serata, porta la Manfuso a desiderare l’uscita dal gioco, un’idea che non va giù a Signorini che la prega di non fare sciocchezze. Voto 6.5.

Ginevra Lamborghini: Se la serata prevedesse una gara, Ginevra sarebbe sicuramente la vincitrice della terza puntata. L’inspiegabile rapporto sospeso con la sorella Elettra e la schiettezza con cui si rivolge a Giaele dopo aver ricevuto da lei delle critiche di cui non era a conoscenza, la portano in breve ad esser twittatissima ed apprezzata dal pubblico del reality. Speriamo continui così e soprattutto, speriamo di comprendere quanto prima i motivi della rottura tra le sorelle Lamborghini. Voto 8.5.

Pamela Prati: L’affaire Mark Caltagirone sembra essere un lontano ricordo per la diva della casa, che ha trovato le attenzioni di Marco Bellavia, inaspettate quanto apprezzate. Stupisce anche la serenità con cui Pamela sta affrontando il programma, apparendo decisa nel mostrarsi sincera al pubblico. Non resta che capire se sia strategia o verità e, soprattutto, assistere a che piega prenderà la nuova ship senior nata nelle ultime ore e già rinominata dai social BelPrati. Voto 6.5.

Marco Bellavia: Il beniamino della TV dei ragazzi protagonista degli anni ’90, non sembra così trasparente agli occhi degli altri concorrenti, tanto da guadagnarsi la prima nomination del gioco. Piuttosto, sembra essere realmente interessato alla Prati e non da questi giorni. A riprova dell’interesse di Bellavia, Signorini mostra al pubblico un messaggio privato mandato dal conduttore alla showgirl, risalente addirittura al 2016. Come andrà a finire? Voto 6.

Orietta Berti: L’immensa Orietta risulta ancora poco inserita nelle dinamiche del programma e nei tempi della diretta. Spesso inutili i tentativi di coinvolgimento da parte della collega di poltrona e del conduttore, che cercano sempre di non lasciarla indietro. Ma l’esibizione finale merita la sufficienza di default. Voto 6.

Sonia Bruganelli: L’opinionista riconfermata da Signorini non tradisce le aspettative. Da twitter alla diretta, la Bruganelli non risparmia nessuno e le dice così come le pensa. Senza filtro. Voto 7.5.

Alfonso Signorini: La conduzione del direttore di Chi è sempre più fluida anche se, nelle battute finali del programma, scivolano scambi di nomi e le incomprensioni via collegamento con la casa. Giusto il commento alla vicenda Ferruzzi-Salatino, con il rimprovero ad Elenoire per il paragone troppo forzato del legame nascente con Luca, messo a confronto con i legami e i dolori del passato. Voto 6.5.