Dal party Samsara On Tour all’arrivo di Reboot. Il secondo weekend di stagione al Room 26 promette emozioni notturne. Si comincia venerdì 30 settembre con le sonorità dell’iconico party salentino Samsara On Tour che arriva a Roma con tutto il suo divertimento. Si continua poi sabato 1 ottobre con il primo ospite speciale di stagione, il mago dell’house music, Reboot. Il tutto con la direzione artistica di NEON e l’accoglienza dei resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera di venerdì e Miki Stentella padrone di casa del sabato house.

Samsara On Tour al Room 26

Il venerdì notte sarà di totale responsabilità salentina, grazie al ritorno nella capitale del party Samsara On Tour. Punto di riferimento e fenomeno inarrestabile della notte, il Samsara è un concetto che ha letteralmente sovvertito l’idea di beach party, trasformando l’evento giunto alla sua nona edizione, in un vero e proprio caso mediatico che ha girato le migliori piazze dance italiane e d’Europa, mixando tutto il meglio della musica commerciale, dentro e fuori dai confini musicali italiani. Un appuntamento da non perdere per tutti i beach lovers del Paese, che si godranno l’intrattenimento proposto dal party-simbolo all’estero della movida nata sulle splendide spiagge salentine.

Tutto il sound del Samsara, dal Salento a Roma

Così facendo, il Samsara on Tour porta nei locali della penisola – anche in inverno -, una carica di emozioni autentiche, figlie del mare azzurro e della dorata sabbia del Salento, illuminata dal sole del sud. Sono proprio queste le caratteristiche che ogni anno investono di musica i migliaia di turisti che scelgono il Samsara come meta insostituibile, sinonimo di divertimento.

Centottantasei ledwall luminosi a tempo di musica

Sabato notte il grande ritorno di Reboot, proveniente dalla Germania ma cittadino del mondo, grazie alla sua musica che lo porta in giro per i club house più noti del globo. I centottantasei metri quadri di ledwall luminosi, novità tecnologica assoluta della nuova stagione targata Room 26, vibreranno di luce e giochi visuali, a tempo dell’house mixata da Reboot.

Chi è Reboot e cosa ha fatto il dj ospite del club romano nel primo weekend di ottobre

Frank Heinrich aka Reboot, è noto per stabilire tracce musicali viscerali in grado di produrre un’estasi orgasmica. Con il rilascio di provata su etichette come Sotto, Cadenza e Cocoon, Reboot propone un live show esplosivo, frutto di un’esperienza lo ha visto sempre predisposto al cambiamento e all’arricchimento. Un set dopo l’altro, Reboot si è guadagnato ogni centimetro della sua reputazione come speaker-Freaker. É la punta di diamante di Francoforte, a fianco ad amici come Chris Tietjen, Robert Dietz e Markus Fix. Appena nato Frank si trasferì a Francoforte, in zona Offenbach, quando aveva appena sei anni. Qui, ha ricevuto una formazione di musica classica dove ha iniziato a suonare una serie di strumenti.

Dalla musica strumentale a quella digitale

Tra questi si annoverano la melodica e la fisarmonica di organi e tastiere. La sua è una storia d’amore con la musica che dura da tutta la vita e che da sempre lo vede prediligere la musica elettronica, con cui ha iniziato i suoi primi lavori in radio. A 13 anni cominciò a fare il DJ e da 14 anni stava già producendo delle proprie tracce utilizzando un kit che si era comprato con i suoi primi soldi. Era troppo giovane per suonare in un club ma la giovane età non gli glielo impedì. Dopo tutto, erano agli inizi degli anni ’90 e la techno veniva lanciata dalla Germania verso tutti i paesi del mondo.

Reboot e quell’amico di nome Sven Vath

Più tardi con un amico come Sven Väth’s cementa la sua vocazione per l’elettronica consolidando la sua passione. Nel 1992 Frank e Marco Delle Donne formano Delle & Heinrich: una produzione di lunga data ed un partenariato che aveva sempre il sapore del divertimento. Insieme hanno esplorato la scena elettronica con un paio di clamorose uscite (su Combi int. E I220), prima di separarsi definitivamente nel 2006. Durante questo periodo, Frank ha anche continuato a lavorare da solo, sperimentando suoni più caldi, al di fuori della techno. Naturalmente, questi sapori provenienti dal mondo, come i ritmi africani o latino, continuano ad esser presenti nella sua musica anche al giorno d’oggi. Nel 2007, l’ipnotica e melodica “Charlotte” è la prima produzione dell’etichetta Riavvio per cui ha iniziato a produrre. Realizza un’altra sua grande ambizione quando debutta su Cadenza con “Be Tougher”. Il suo sound si propaga così in tutto il mondo, da Robert Johnson e-Cocoon Club in Germania, al grembo in Giappone, D-Edge in Brasile e nel Regno Unito.