Pronto Soccorso Psicologico in Italia: Azioni in rete per il benessere della persona sul territorio nazionale

Il Pronto Soccorso Psicologico Italia nasce in Sicilia, dove è una realtà ben radicata, ma ha l’obiettivo di espandersi sul resto del territorio nazionale. Inoltre, risponde agli intenti della Carta di Ottawa, e si pone come un servizio che intende perseguire delle azioni in rete con tutti gli attori sociali ed istituzionali che si trovano nel territorio e condividere l’obiettivo della garanzia del benessere della persona.

Pronto Soccorso Psicologico a supporto degli attori sociali

Il Pronto Soccorso Psicologico intende lavorare accanto e in collaborazione con gli attori sociali al fine, da un lato, di alleviarli dalle numerosissime incombenze che quotidianamente li investono e, dall’altro, di poter rispondere in maniera professionale, efficace e tempestiva alle richieste di aiuto degli utenti. Vuole essere un servizio in grado di dare risposte immediate, onde evitare che alcuni quadri sintomatologici si cronicizzino, e possono comportare l’instaurarsi di vere e proprie sindromi. lI PSP si pone l obiettivo di lavorare a fianco e in collaborazione, con medici di base, pediatri, volendo “decongestionare” i servizi pubblici, spesso impossibilitati ad accogliere nel breve tempo tutte le richieste pervenute, offrendo un servizio da privato a “costi contenuti”.

Pronto Soccorso Psicologico: Tariffe Agevolate

Le Tariffe sono : costo consulenza psicologica individuale € 30,00 :costo consulenza psicologica di coppia € 40,00. Il Servizio nasce per dare supporto alle persone colpite da situazioni di “emergenza psicologica” come ad esempio: attacchi di panico, problemi d’ansia, crisi depressive, disturbi del sonno, lutti. Via via ha cercato di radicarsi sul territorio e a larga scala, partendo dalle province di Siracusa, Palermo ed Agrigento, dove sono presenti un team di operatori giá formati, e da la possibilità di aprire sedi in tutta Italia, previa formazione degli psicologi-psicoterapeuti che andranno a fare parte della squadra. In tal senso il PSP, ricerca professionisti da formare e far diventare Operatori di Pronto Soccorso Psicologico, nelle sedi e nelle provincie principali delle varie regioni , in cui poter stabilmente operare a garanzia del benessere psicologico di quanti piú soggetti possibili.

Pronto Soccorso Psicologico: Rete di psicoterapeuti con diversi orientamenti

All’interno della sua equipe si avvale della collaborazione di Psicologi- Psicoterapeuti provenienti da vari indirizzi, Sistemico- relazionale, Cognitivista, Gestaltico, Psicoanalitico, Funzionale, Strategico, credendo che la diversità può solo costituire una ricchezza e un valore aggiunto non un limite!

E’ un servizio volto a rispondere ai bisogni dei cittadini in maniera appropriata secondo un approccio breve e/o singolo, a seconda delle esigenze, fornendo una consulenza psicologica dietro prenotazione al numero unico 3896005824, o anche senza necessità di un vero e proprio appuntamento, tramite accesso diretto in modalità walk-in, recandosi direttamente presso le sedi.

L’utenza viene accolta in qualsiasi momento da uno dei professionisti, con l’obiettivo di fornire aiuto e sostegno immediato per la gestione ed il contenimento della situazione di “emergenza psicologica” in essere.

L’intervento, infatti, si basa sul “qui ed ora” della sintomatologia presentata dagli utenti che, nel caso in cui fosse necessario, vengono fissati ulteriori colloqui o inviati ad un percorso psicoterapico che può essere svolto sia all’interno del Pronto Soccorso con gli psicoterapeuti presenti, sia all’esterno con

professionisti scelti direttamente dall’utente.

Attualmente l’unica sede opertiva è a Catania (in via San Filippo Neri, 13), dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 19:30, la domenica e i festivi su richiesta. Per le altre sedi viene garantito l’intervento dei nostri professionisti “su richiesta”telefonando al nostro numero unico.

Il PSP è presente con una costante ed approfondita attività di diffusione di conoscenze di carattere psicologico sui Social, attraverso Facebook dove è possibile trovare articoli redatti dai professionisti del nostro Servizio su argomenti di carattere psicologico, approfondimenti legati alle problematiche/disturbi trattati dal PSP (disturbi d’ansia, attacchi di panico, depressione, dipendenza, disturbi alimentari, disturbi psicosomatici, episodi di violenza, bullismo, lutti, situazioni di abuso, disturbi del sonno, stress, relazioni familiari problematiche), e recensioni di libri collegati all’attività del nostro Servizio.

Il Settore della Comunicazione al quale appartengono le attività appena descritte è gestito dalla Dott.ssa Pamela Cantarella, psicologa clinica.

Il Presidente del Pronto Soccorso Psicologico Italia è il Prof. Mariano Indelicato, psicologo, psicoterapeuta ad orientamento sistemico-familiare, docente a contratto di psicologia delle neuroscienze cognitive presso

l’Università degli studi di Messina.

La Vicepresidente del PSP-Italia è la Dott.ssa Vera Cantavenera, psicologa clinica.

La Coordinatrice generale del PSP-Italia è la Dott.ssa Daniela Cusimano, psicologa clinica.

Articolo redatto in collaborazione con la Dott.ssa Pamela Cantarella e la Dott.ssa Vera Cantavenera