La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un up&down di colpi di scena e scalate emotive. Si comincia con la risposta epistolare di Marco Bellavia che “non le manda a dire” ai suoi ex colleghi, a cui promette di tornare in casa per un confronto mirato, utile a proseguire un discorso ormai aperto ed acceso sulle patologie psichiche e sulla solitudine che queste si portano dietro. Le parole di Bellavia non fanno sconti e sottolineano il bisogno di vicinanza e di aiuto che non è riuscito a trovare all’interno della casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini contro La Repubblica

Si prosegue con Alfonso Signorini che risponde in diretta niente di meno che alla collega de La Repubblica, rea di averlo accusato di “doppia morale” in un articolo a commento della precedente quinta puntata. Il conduttore “non ci sta” e, all’accusa di esser stato troppo morbido con Ginevra Lamborghini dopo averla espulsa pochi minuti prima, risponde in modo deciso, prendendosi gli applausi del pubblico in studio che condivide la sua posizione. Dare addosso a Ginevra mentre singhiozzava al suo arrivo in studio, lo avrebbe reso di certo povero di empatia, la stessa che sarebbe servita nel comprendere Bellavia.

Ginevra Lamborghini fa una sorpresa ad Antonino Spinalbese

Discussa in rete è ancora Ginevra, presente nella sesta diretta seppur dopo la squalifica. Da regolamento infatti, gli squalificati solitamente non sono mai richiamati in studio. Ma la prima eccezione fu fatta già per Alex Belli nella precedente edizione. Anche per lui infatti – dopo la squalifica subita – la poltrona in studio non venne mai tolta. Tra le proteste anche il tweet della prima vincitrice del Grande Fratello, Cristina Plevani, che si è opposta a chiari caratteri sulla rete, screditando la presenza della Lamborghini in trasmissione. Nonostante questo con la sua assenza, Ginevra è più presente che mai nella casa, mancando visibilmente al bell’Antonino Spinalbese che riceve la sua sorpresa in diretta. I due non nascondono l’emozioni e, nel contempo, questo ha aiutato anche a riabilitare un po’ l’immagine della Lamborghini, odiata-amata in egual misura sulla rete.

Sara Manfuso cacciata dallo studio da Signorini dopo una lite furente

Poco dopo lo scontro si accende – e con toni altissimi – nello studio, dove Sara Manfuso, uscita nel pomeriggio di sua spontanea volontà, accusa Signorini di poca sensibilità. Secondo l’opinionista, il conduttore e la produzione non si sarebbero accorti di un avvenimento accaduto pochi giorni prima con Giovanni Ciacci, che durante la serata le siede accanto. La Manfuso rivela in quel momento di aver subito violenza sessuale in passato e che, appena pochi giorni prima, Ciacci in modo ironico e senza saperlo, le avrebbe fatto una battuta generica sul tema. Ancora una volta Signorini “non ci sta” e, forse troppo provato dalla tensione, accusa a sua volta la Manfuso di strumentalizzare la sua storia per “uscire pulita” dalla trasmissione e così, la invita a lasciare lo studio.

La storia di George Ciupilan commuove Amaurys Perez

I toni molto tesi vengono spezzati dalla sorpresa della mamma di George Ciupilan, con cui il ragazzo si lascia andare ad un pianto liberatorio, dopo il difficile racconto della sua storia d’infanzia, quella di un bambino che ha subito la violenza della figura paterna e con la mamma, è riuscito a scappare dalla Romania e a trovare un futuro migliore nel nostro Paese. Alla storia di Ciupilan non regge il colpo Amaurys Pérez, che si isola dal gruppo per riprendersi dallo scompenso emotivo che lo ha atterrito.

Carmen Russo cade due volte in diretta

Intanto in studio, dopo l’uscita della Manfuso, le cui premesse del discorso potevano esser positive ma il cui epilogo è stato forse fagocitato dalla concitazione, dai tempi della diretta e dall’opposizione fattagli da Ciacci – che si è sentito accusato di qualcosa che mai potrebbe essere, ovvero la violenza sessuale -, si torna a respirare un clima di leggerezza grazie all’involontaria caduta di Carmen Russo, che rotola dalla sedia ai piedi di Signorini. Una caduta che la Russo replica involontariamente anche in chiusura di programma.

Elenoire Ferruzzi riceve la sorpresa di mamma Giovanna

Parentesi carica di emozione la regala la mamma di Elenoire Ferruzzi, invitata per una sorpresa alla figlia, che si rivela essere un potente messaggio d’inclusività e di ascolto per tutta l’Italia. “Io ti ho messa al mondo e io ti devo seguire. Perché una mamma è una mamma sempre”. Con una sola frase, mamma Giovanna ha annullato oltre cinquant’anni di lotte contro le discriminazioni sessuali.

Gegia non convince nessuno e rischia l’uscita

Dalla puntata ne esce a pezzi Gegia che, con le sue risposte, continua a sembrare una scelta decisamente errata per il difficile gioco del GFvip. Il tracollo si materializza durante le nomination, da cui esce con un bottino molto alto rispetto ai colleghi di televoto.

Chi uscirà la prossima settimana? Non resta che continuare a seguire le prossime dirette.