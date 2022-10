Beatrice Valli e Marco Fantini: mostrano sui social la nuova casa

Beatrice Valli e Marco Fantini, ex volti di Uomini e Donne a pochi mesi dal fatidico sì pensano ora alla nuova casa. Con elmetto rosso e giubbotto giallo catarifrangente i Vallini mostrano sorridenti e felici sui social il cantiere della loro casa che sarà pronta in primavera.

Quando tutto prende forma. Finalmente in primavera sarà pronta la nostra nuova casa. grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo meraviglioso progetto ma soprattutto ai nostri pazienti architetti.

scrivono entrambi condividendo le foto sui social insieme all’equipe di professionisti di cui si servono.

Vallini: Le tappe del loro amore

I seguitissimi Vallini, 3,1 mln di follower lei e 1,5 mln di follower lui, mostrano l’appartamento in cui andrà a vivere l’intera famiglia. L’amore da favola tra i due influencer nasce nel 2014 a Uomini e Donne, quando Marco Fantini decide di vivere la vita al fianco della sua corteggiatrice Beatrice Valli. Da allora la coppia non si è mai più divisa anzi, si è allargata con la nascita delle figlie Bianca e Azzurra, sorellastre di Alessandro, nato dalla precedente relazione di Beatrice con l’ex calciatore Nicolas Bovi. Lo scorso 29 Maggio sono convolati a nozze nella lussuosa Villa Lysis a Capri. Il dietro le quinte dei preparativi del matrimonio e dei festeggiamenti sono stati filmati per il docu-film ” Beatrice e Marco – Una storia d’amore”, mandato in onda su Real Time. Dopo aver suggellato il loro amore con il matrimonio, è arrivato il momento per la famiglia Vallini di costruire un solido tetto sopra le loro teste.

Valli e Fantini: stessa casa dei Ferragnez?

Proprio pochissime ore fa, infatti, la Valli ha postato per la seconda volta sui social il cantiere della sua nuova casa milanese. Dalle immagini condivise dai Vallini è possibile già notare dettagli incredibili della futura casa che sorgerà nel quartiere più lussuoso di Milano, City Life. Le ampie e spaziose camere, le grandi vetrate, il giardino e lo spazio in cui ci sarà la piscina, identica a quella già mostrata a luglio dai Ferragnez. Ed è proprio questo particolare a far pensare ai fan che i due influencer potrebbero andare a vivere nello stesso palazzo in cui hanno già comprato casa Chiara Ferragni e Fedez. Anche i Ferragnez, infatti, hanno in programma un trasloco per il 2023. Il super attico milanese in cui vivono con Leone e Vittoria non basta più, perciò ne hanno acquistato un altro più spazioso in un edificio in costruzione sempre in zona City Life, a due passi da dove abitano ora. In estate i Ferragnez hanno condotto i follower in una visita virtuale del loro nuovo nido e hanno inquadrato gli spazi.

Vallini: com’è la casa che sarà pronta in primavera?

La casa è un grande appartamento luminoso. La zona living della casa è un ampio open space che unisce salotto e sala da pranzo in un grande spazio con generose altezze. La caratteristica principale dell’abitazione non è solo la grande metratura ma la presenza in casa di una piscina coperta, privata o condominiale non si sa ancora, e uno spazioso terrazzo con giardino da cui si vedono i grattacieli di CityLife. Non sappiamo ancora molto delle rifiniture scelte da Valli e Fantini che nel frattempo stanno già decidendo gli arredi che valorizzeranno ancora di più il loro nido d’amore.

Fantini e Valli: i commenti degli hater

Sui social sono partire in fretta le accuse a Beatrice Valli e Marco Fantini, che secondo gli hater avrebbero copiato i Ferragnez. Sono stati accusati di essere una loro “brutta copia”. Qualcuno ha scritto “Sembrano le stesse immagine postate da Fedez e sua moglie”, qualcun altro ha rincarato la dose scrivendo ” Andate a convivere con Chiara Ferragni?”. Questi solo alcuni dei commenti che fanno da sfondo ad una pagina della vita di due giovani influencer che si amano e vogliono vivere a pieno il proprio amore e la propria famiglia. Le due coppie hanno acquistato (forse) un appartamento nello stesso edificio, e non ci sarebbe nulla di cui meravigliarsi visto la zona e il prestigio dell’immobile. Non rimane altro che chiedersi come saranno i rapporti di vicinato tra le due coppie.

City Life: il quartiere milanese dei vip

In tutto sono 108 le moderne e lussuose residenze del complesso CityLife, abitate da gente facoltosa tra cui cantanti, influencer, conduttori, attori e sportivi. Gli appartamenti sono immersi nel verde, dotati di panelli fotovoltaici, sistemi geotermici e situati in un’area urbana senza accesso di auto fra le più ampie di Milano.