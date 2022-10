Si intitola “Velvet Motel” il nuovo spettacolo che debutterà all’Ellington Club, iconico locale che sorge nel quartiere Pigneto a Roma, che ogni settimana porterà i suoi avventori indietro nel tempo grazie ad atmosfere uniche nel suo genere. È un musical immersivo quello studiato da Vera Dragone e Alessandro Casella, che annunciano il nuovo spettacolo di punta del loro prezioso club pignetino, con la regia di Giuseppe Brancato assistito da Mara Callini, le coreografie di Mark Biocca e il cast formato da Carmine Barbato, Francesca Ciavaglia, Mark Biocca, Giulia Romano, Roberto Scorza, Gianluca Savino e Mara Callini.

Quando debutta “Velvet Motel” all’Ellington Club?

Il debutto in Via Anassimandro è previsto alle ore 21.30 della lunga notte del 31 ottobre, con una Special Halloween Night Edition che sarà poi seguita da repliche settimanali, previste ogni giovedì nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.

Che cos’è Velvet Motel?

Siamo in un Pigneto targato 1930, in cui c’è un motel che accoglie diciassette stanze. A quel motel nessuno si avvicina perché lì dentro succedono cose strane e si aggirano altrettanti strambi individui. Inizia così “Velvet Motel”, un’esperienza immersiva che ci conduce in un filone artistico ben preciso, tra i musical più celebri della Broadway più luminosa. Accattivante e interattivo, il nuovo show dell’Ellington Club porterà il pubblico in un’epoca sfarzosa e non definita dal tempo, ma ben lontana dalla realtà.

Cosa dobbiamo aspettarci dal Velvet Motel?

Cinque strani personaggi abitano il motel da anni, non escono quasi mai e sono sempre in attesa di nuovi avventori che possano intrattenerli durante le lunghe giornate d’inverno. Di solito, come in ogni motel, il pubblico arriva solo per una notte ed è proprio in quella lunga notte che succede l’impossibile. Per partecipare e scoprirne di più, non resta che prenotare una stanza al Velvet Motel.