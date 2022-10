Si accorcia l’attesa per la super dj Chelina Manuhutu, special guest a Roma nello storico club Room 26 all’Eur. Il programma del weekend si annuncia ricco di appuntamenti, partendo da giovedì 13 fino a sabato 15 ottobre 2022, con una proposta al pubblico appassionato della nightlife che ritroverà on stage una serie di ospiti protagonisti del fine settimana capitolino.

Si parte con MilkShake, il party più longevo della capitale

Si comincia giovedì 13 ottobre con l’arrivo della crew targata MilkShake, il party cult del panorama dancehall ed anche il più longevo di genere a Roma. L’ingrediente del milkshake musicale della ventunesima stagione sarà la trasversalità nel segno del divertimento, dalle hit black alla trap italiana, genere musicale che muove i giovani e ben si sposa con i nuovi gusti musicali dei più giovani.

Sempre presenti i resident del club

Si continua venerdì 14 ottobre con le console dirette dai resident djs del Room 26, la coppia di giovanissimi Mattia Olivi e Lorenzo Barbera, cresciuti alla corte del direttore artistico Neon, con l’aggiunta dell’esperto Fabio Angeli, padrone di casa delle notti all’Eur.

Chelina Manuhutu super ospite del sabato

Si conclude sabato 15 ottobre con la super guest Chelina Manuhutu, bellissima quanto brava, accolta dal resident Miki Stentella, con cui prenderà vita il sabato notte house all’ombra dell’obelisco a Piazzale Guglielmo Marconi. Senza dubbio una delle esportazioni musicali più eccitanti che Amsterdam ha da offrire in questi giorni. La produttrice e DJ olandese Chelina Manuhutu, sta conquistando la scena musicale underground, attraverso il suo flusso potente di mix di alta qualità. Vivendo e respirando musica fin dall’infanzia, circondata da una famiglia di musicisti e artisti, è stato solo nel 2011 – dopo dieci anni di passerelle e una carriera da modella di alto livello -, che Chelina e la musica si sono legate professionalmente l’una all’altra. Come si suol dire: “il vero amore non muore mai”.

Chelina, da quella prima volta in console non si è più fermata

Da allora, si è ritagliata il suo spazio come DJ di prim’ordine nell’industria elettronica trasferendosi a Ibiza dove è solita in alcuni dei migliori club come il Pacha Ibiza o il Blue Marlin, alternando le sue apparizioni estive sull’isola con una dei più folli programmi di tournée in tutto il mondo, allineandosi ad alcuni dei migliori festival come Ultra musicfestival, elrow e club incredibili e prestigiosi in tutto il mondo. Ora si è evoluta in un produttore unico a sé stante e ha già diversi brani tech-house di alta qualità in fila per un host su alcune delle migliori etichette in tutto il mondo. Una forza femminile talentuosa, forte ed esotica e una delle artiste più promettenti della scena musicale underground globale. Puramente autodidatta e inarrestabile che raggiunge il livello successivo, ma nella carriera di Chelina Manuhutu il meglio deve ancora essere scritto.