Sono stati annunciati i finalisti della decima edizione del Digital Media Fest, nello Spazio Lazio Terra di Cinema durante le giornate della Festa del Cinema di Roma. I finalisti sono stati presentati dalla fondatrice e direttrice del festival Janet De Nardis, alla presenza di Cristina Priarone (Direttore Roma Lazio Film Commission), Ludovico Fremont (attore e menbro della giuria del DMF), Stefano De Sando (doppiatore e membro della giuria del DMF) e Berardino Iacovone (creator del gruppo I The Cerebros). Attraverso i video messaggi sono state ascoltate le parole di Elena Sofia Ricci (attrice e membro della giuria del Festival), Vincent Riotta (attore e membro della giuria) e i direttori dei Webfest partner di Lima, Rio De Janeiro e Del British Webfest. Presenti in sala anche Sergio Valente, Annalisa Aglioti, Valentina Olla, Michelle Marie Castiello, Francesca Silvi, Cosetta Turco e Alina Person.

Dieci anni per il Digital Media Fest

Dieci anni sono un compleanno speciale per il Digital Media Fest che verrà festeggiato, dal 14 al 16 Dicembre 2022 presso la Casa del Cinema di Roma, con amici italiani e internazionali attraverso giornate di workshop, proiezioni, anteprime e panel. Tra i workshop annunciati nella giornata di ieri “Come scrivere una webserie” ad opera del collettivo “I The Cerebros”, che guideranno i creativi italiani e stranieri nella scrittura di un video creativo e l’incontro “Verso un nuovo grande cinema” che prevede l’intervento di produttori e istituzioni.

Venti Paesi connessi al festival

Gemellato con i webfest di oltre 20 Paesi, l’evento porta in esclusiva prodotti, creativi e idee capaci di influenzare positivamente il mercato italiano. Nelle tre giornate esperti dei vari settori si confronteranno su tematiche calde in merito al ruolo delle piattaforme nella distribuzione audiovisiva. In questa edizione post pandemia sono state oltre 400 le opere che si sono iscritte al concorso.

Da Movieland a Roma Lazio Film Commission, le illustri collaborazioni del DMF

Immancabili saranno le opere protagoniste del premio Movieland dedicato alla promozione del territorio della Regione Lazio, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, il cui direttore Cristina Priarone ha ricordato l’importanza di un festival innovativo come il Digital Media Fest, al quale la Film Commission ha dato il supporto già dalle primissime edizioni.

Confermata RID 96.8 come partner radiofonico dell’evento

Partner radiofonico del festival è RID 96.8, la cui editrice, Michelle Marie Castiello ha annunciato di essere onorata di far parte della grande squadra del DMF e di sostenere i creativi promuovendoli nella sua radio. La direttrice ha concluso ricordando che “il racconto ci aiuta ad essere migliori! l’America ha conquistato il mondo con il cinema e i sogni che lo alimentano. Pensiamo in grande per creare una società’ in cui le storie diventino realtà.

I finalisti della X Edizione del Digital Media Fest

Per la categoria “Puntate Zero”: Interscape: Unconscious Minds of The World – CANADA, These Aren’t People – UNITED STATES, 3 Little Pigs & Little Red Riding Hood – BRAZIL, Fratelli Noir – ITALIA e There is a chimp in my jungle – LEBANON

Per la categoria “Web Serie”: Brazzy Jazzy – United States, Pash Mesh – Iran, King & pawn – Canada, Complete Time Travel Guide – Spain, Per Aspera – Italia, Sysyphus – Anthology of absurd – Italia, Georgia: SEOUL WEBFEST, Lower East Sides: BRITISH WEBFEST, MAY@ : RIO WEBFEST, Bastard2. Bad Company: DIE SERIALE. E poi ancora Abracadavers: MIAMI WEBFEST, Certifiable Series: MIAMI WEBFEST, Handsome: MIAMI WEBFEST, The Lyons Den : MIAMI WEBFEST, The Fash Life: MIAMI WEBFEST, Rajel: ITALIA. FESTIVAL DEI TULIPANI DI SETA NERA. Wipe Me Away: TORONTO WEBFEST. Love La Serie: RIO WEBFEST.

Opere di Virtual Reality: Short Stories – GERMANIA, Moondust – ITALIA, AK – ITALIA, Rotterdam Customs VR Tour – Norvegia e Paar – GERMANIA.

Vertical Video: Ocean Clouds – ITALIA, Secretly Sweetly Season 2 – KOREA, Pirate Therapy – ITALIA, Princes Do Not Wait – MESSICO, Mars Mission – BRASILE, Emergency Call – GERMANIA, Aunt Pinella – ITALIA, Tic Toc – ITALIA.

Concorso Scuole: Maria quella vera: ITALIA, Chateau Sauvignon: terroir. UNITED STATES, Pass: IRAN.

Cortometraggi: Ti Racconto Tuo Padre: ITALIA, THE SPRAYER: IRAN, The Woman Under The Tree: UNITED STATES, Maltempi: ITALIA, The Carousel: ITALIA, Shark: FRANCIA, FAIRPLAY: AUSTRALIA, Lockdownlove.it – ITALIA, Gita di Famiglia – ITALIA, Scale: FRANCIA, Bertie mi ha scritto una poesia: ITALIA, Launch at Paradise: UNITED STATES, Briciole: ITALIA, Argento vivo: ITALIA e Black Holes: ITALIA