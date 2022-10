A ben vedere, stando alle pubblicazioni online e al trend gossip, così come ai “temi caldi” con cui Alfonso Signorini apre la nona puntata di lunedì 17 ottobre 2022, l’anno in cui ci troviamo potrebbe non essere proprio il 2022 ma piuttosto, il 2019, anno in cui cominciava a farsi strada quello che poi sarà da tutti riconosciuto come il “Caso Mark Caltagirone” (o Pratiful, per i più pragmatici).

E infatti Pamela Prati con le sue vicissitudini amorose, guida la prima ora abbondante dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, anche grazie all’intervista in esclusiva rilasciata da Eliana Michelazzo a Verissimo. L’ex agente della Prati punta il dito contro le due Pamela (Prati e Perricciolo), dichiarandosi più vittima della stessa diva del Bagaglino, agli occhi di un’incredula Silvia Toffanin che l’ha tenuta al banco delle interviste per quasi un’ora.

Marco Bellavia ospite della prossima puntata

E così, il caso dell’altro Marco – quello che di cognome fa Bellavia -, finisce già in sordina anche se temporanea. Il conduttore di Bim Bum Bam infatti, parrebbe nella lista degli ospiti in studio nella prossima serata di giovedì 20 ottobre. Un’ospitata che su Twitter fa già discutere, visto che tra i tanti cinguettii, spicca chi dice che “il limone non è ancora stato del tutto spremuto”. Ma Bellavia non può trovar posto in quella che sembrerebbe essere proprio la serata di Pamela Prati, in cui Signorini continua la sua opera di “ripulisti” nei confronti della showgirl che appare sempre più vittima di un sistema di truffe amorose più che collaudato e pluriennale.

Pamela Prati non è indagata nelle indagini sul figlio di Caltagirone

La conferma arriva dalla decisione del Tribunale, di escluderla dalle indagini per la denuncia di appropriazione di identità, che si sta svolgendo nelle aule affinché si chiarisca chi ha coinvolto il bambino noto come “Sebastian”, figlio dell’inesistente fantasma Mark Caltagirone. Durante la nona puntata vengono mandati in onda stralci dell’intervista della Michelazzo, a cui la Prati si oppone con grande fermezza, continuando a professarsi come unica vittima del sistema truffaldino. Come andrà a finire? Non resta che attendere i responsi delle indagini oppure la prossima puntata del GFVip.

La lite tra Antonino e Edoardo

Intanto monta la discussione tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria. I due sono messi a confronto ma non trovano un punto d’incontro. Dalla lite scaturita da un massaggio fatto da Antonino ad Antonella Fiordelisi, esce alla grande Edoardo, sostenuto anche dall’opinionista Sonia Bruganelli, che ne apprezza la reazione e il reale coinvolgimento emotivo. Pungiball della serata sembra essere Spinalbese, che raccoglie le critiche per il suo approccio poco maturo alla faccenda e, soprattutto, alle modalità con cui si è rivolto verso Edoardo.

Nervi tesi tra Cristina Quaranta e Nikita

Sbotta Cristina Quaranta contro Nikita. Le due non si sopportano ma dallo studio e dai social, Nikita raccoglie consensi e rivela in diretta di aver vissuto in passato di una forte depressione, tanto da aver più volte immaginato di farla finita. Signorini raccoglie la confessione e promette di affrontare il tema, che quest’anno sembra gettonatissimo, nella prossima puntata di giovedì 20 ottobre, proprio quando in studio sarà presente Marco Bellavia. Salvo cambiamenti dell’ultima ora.