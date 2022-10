In arrivo sulle piattaforme musicali il nuovo singolo di Romina Falconi. La cantautrice e inventrice del genere Psico-Pop è pronta ad uscire il prossimo 28 ottobre con “Lupo Mannaro”, ultimo brano che sarà disponibile insieme alla sua particolare custodia editoriale intitolata Rottocalco Vol.2, uno speciale meta-libro scritto e illustrato, che sarà presentato in esclusiva al Lucca Comics & Games 2022. Il preorder di Rottocalco è già disponibile online, così come il presave del brano, prodotto da Freak&Chic e distribuito da ADA Music Italy. Il singolo sarà parte di Rottincuore, il terzo disco della cantautrice, in uscita nell’anno 2023: una galleria di peccatori e “sbagliatori”, una raccolta di personaggi e personalità che prendono forma in un racconto che ribalta i dogmi della canzone pop italiana.

Rottocalco vol. 2, il nuovo meta-libro di Romina Falconi

Com’è successo con l’esordio letterario dello scorso maggio, la musica si Romina Falconi continua a essere accompagnata dal meta-libro che al festival di Lucca, sarà ritrovabile dal 28 ottobre all’1 novembre, presso gli stand Freak&Chic (Padiglione Games) e Poliniani (Padiglione Autori). Oltre 230 pagine nelle quali vengono trattati in profondità i macro temi di Lupo Mannaro: gli ululati nel vuoto, la positività tossica e la dannazione dell’impostore. Il secondo volume del Rottocalco si sviluppa attraverso la penna personale e acuta di Romina, oltre ad avvalersi degli interventi di vari collaboratori e professionisti, come l’antropologa Elena Nesti, la psicologa Monia D’Addio, gli autori Roberto Recchioni, Frekt, Tito Faraci, fino ai giornalisti Caterina Damiano, Pietro Cerniglia ed Emanuele Corbo.

Da Frekt a Riccardo Pirrone, tutte le collaborazioni del nuovo lavoro di Romina Falconi

Insieme a loro anche il pubblicitario Riccardo Pirrone e molti altri, seguiti dalle tavole in versione manga illustrate da Marco Albiero, oltre alle opere di Evviart, Edoardo Del Pero e Ninphetamina. Il progetto grafico è stato curato da Immanuel Casto, ispirato dalla formula del coffee table book.

Dopo La Suora arriva il Lupo Mannaro, il nuovo brano di Romina Falconi

Dopo La Suora protagonista del volume 1, il secondo personaggio è Lupo Mannaro, anima perduta, nascosta dietro una maschera che si sgretola nei momenti di solitudine, palesando il mostro che non trova mai pace, condannato a sopravvivere da secoli sotto il peso della sua stessa sentenza. “Con questa canzone ho messo in scena il grande spettacolo del buio. Ho cercato di riassumere la condizione di chi ha un’ombra che esce fuori con grande consapevolezza. Una confessione a cuore aperto e rotto di chi vuole solo riemergere senza avere un libretto di istruzioni” – dichiara la cantautrice che, prosegue – “Non ho censurato la cattiveria perché si tende ad immaginare una persona triste come debole, fragile. Chi sopravvive al proprio buio, si sente un lupo mannaro per la vita. Un essere umano può colpevolizzarsi e perdonarsi, pregare e imprecare. Un essere umano è miserabile e supremo, tutto in una vita. La speranza è la grande assente di questa canzone perché quando un’ombra si rivela e tutto si compie, la speranza la si cerca come si fa con Dio. E Dio esiste ma temo che ogni tanto ci abbia sopravvalutati”, conclude la Falconi.

Immanuel Casto firma il progetto grafico di Romina Falconi, prodotto da Freak&Chic

Romina Falconi è un’osservatrice del nostro tempo e dei nostri drammi emotivi e, con il suo ultimo lavoro, si presenta ancora una volta con un attento punto di vista sul tema umano. La biondissima cantante – molto apprezzata anche dalla comunità LGBTQIA+, grazie alle collaborazioni con Immanuel Casto o Karma B –, con la sua acuta ironia dà voce alle nostre ombre, per mostrarne le sfumature senza stigmatizzarle, ma provando ad analizzarne cause scatenanti e sentimenti contrastanti. Il brano è firmato insieme all’apprezzato autore Roberto Casalino e vede l’edizione di Freak&Chic, Casakiller e Universal Music Publishing.