Il Room 26 accoglie i suoi ospiti nel weekend dal 20 al 22 ottobre. Si comincia giovedì 20 ottobre con il ritorno del MilkShake Party, per poi passare a venerdì 21 ottobre con l’arrivo di Cristian Marchi con il benvenuto in console da parte dei resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera. Gran finale nella serata di sabato 22 ottobre con l’arrivo dell’imperatore delle notti house, David Morales, accolto dal resident Miki Stentella. Direzione artistica a cura di Neon.

Chi è Cristian Marchi?

Cristian Marchi è un nome di riferimento nella scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all’Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all’Italia, Cristian è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, classe ‘76, è oggi un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno, un personaggio che dopo ogni set si ferma a firmare autografi.

Oltre centomila followers per Cristian Marchi e la sua musica

I suoi fan su Facebook sono circa 100.000, mentre il suo canale YouTube totalizza diversi milioni di visualizzazioni. Anche Cristian, come tante superstar internazionali, ha all’attivo diverse hit, molte delle quali raccolte in “We Are Perfect”, album compilation uscito nel dicembre 2011. Tutto è arrivato per gradi. La sua tecnica in console e la sua capacità di far scatenare ogni tipo di club gli addetti ai lavori ed i clubber più appassionati le conoscevano già bene, ancor prima di successi assoluti usciti nel 2007-2008, ovvero “Feel The Love” (col progetto Marchi’s Flow, in top ten in diversi paesi) e “We Are Perfect” (In classifica in Italia, Spagna, Polonia, Australia).

Cristian Marchi, in console solo acqua e buona musica

La consacrazione è arrivata con “Love, Sex, American Express”, un tormentone ironico sul lifestyle ‘da discoteca’, un tipo di vita che tra l’altro Cristian proprio non conduce. In console beve solo acqua, fa sport con costanza ed il suo team quand’è in tour sembra quello d’un atleta che deve concentrarsi al massimo prima d’una performance… Dal 2009 ad oggi è tutto un susseguirsi di successi, spesso in collaborazione con colleghi come i romagnoli Nari & Milani (“Let It Rain”, “I Got You”, “Take Me To The Stars”) ed i tedeschi Syke ‘n’ Su- garstarr (“U’ Got Me Rocking”, cantata dalla bravissima Lisa Millett). Da tempo Cristian in studio lavora con Paolo Sandrini e con lui ha fondato la sua label, Violence Rec (www.violencerec.com). Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti.

Chi è David Morales?

David Morales è un DJ americano apprezzato a livello mondiale, produttore discografico, cantautore e imprenditore, vincitore di un Grammy Award. Ha prodotto e remixato oltre 500 dischi per un elenco di star di artisti vincitori di dischi di platino, tra cui Mariah Carey, U2, Michael Jackson, Aretha Franklin, Madonna e Whitney Houston. Il fenomeno globale e la penetrazione della musica dance nella Top 40 radiofonica, non sarebbero stati di certo possibili senza di lui. Morales ha lanciato la DIRIDIM Records nel 2018. Con questa nuova etichetta, Morales sta firmando e sviluppando artisti e, naturalmente, pubblicando alcune delle sue produzioni.

David Morales e la sua etichetta Diridim

DIRIDIM celebra tutti i tipi di musica dance, dai suoni classici per cui Morales è noto all’elettronica sfacciata. Nel gennaio 2022, Morales ha pubblicato “Life Is a Song”, il suo primo album in studio in quasi 10 anni. Prodotto durante il blocco della pandemia, l’album con artisti, Mr. V., Blakkat, Elle Cato, Michelle Perera, Lea Lorien, tra gli altri, ha rapidamente guadagnato un seguito internazionale desideroso di saperne di più ed è salito alle stelle nella classifica degli album di Traxsource al primo posto su tre. settimane. La sua inestinguibile sete di novità è proprio il motivo per cui questo nativo newyorkese rimane rilevante.

“Si tratta di mantenere una mente aperta”, spiega Morales. Originario di New York, Morales è stato uno dei primi DJ superstar a girare attivamente il mondo e la sua attività nel corso degli anni è solo aumentata. Nel 2020, a causa della pandemia globale e dell’impossibilità di viaggiare, ha lanciato, Sunday Mass, uno spettacolo in live streaming su Twitch per intrattenere i suoi fan in tutto il mondo. L’IMS Business Report 2021, basato sui dati, lo ha citato come uno degli artisti di musica dance che hanno avuto successo online durante la pandemia. Poiché le restrizioni ai viaggi continuano ad allentarsi a livello globale, Morales ha prenotato concerti per DJ fino alla fine del 2022 a New York, nel Regno Unito, in Italia, in Grecia e in Croazia.