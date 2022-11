Alessandro Borghese ritorna con 4 ristoranti: dal 27 Novembre su Sky e Now

Lo chef Alessandro Borghese ritorna con l’iconico programma 4 ristoranti. Da Domenica 27 Novembre ritornano infatti su Sky e su NOW le sfide senza esclusioni di colpi tra i ristoratori italiani scelti dallo stesso Borghese.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: le tappe

Il famosissimo van con i vetri oscurati si rimette in moto alla volta di alcuni dei luoghi più caratteristici d’Italia: Napoli, l’isola di Ortigia (Siracusa), Bologna, le Cinque Terre e Livorno. Ma da quest’anno ci sarà una grande novità: 4 ristoranti vola anche ad Edimburgo e Fuerteventura.

4 Ristoranti: Struttura delle puntate

Un meccanismo consolidato alla base di 4 Ristoranti, fatto di semplici e chiare regole: in gara in ogni appuntamento ci sono quattro ristoratori della stessa zona con in comune un sogno, quello di conquistare il tanto agognato “dieci” di Chef Borghese, l’unico che a fine gara può confermare o ribaltare l’intera classifica. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e avvincente. In palio per il vincitore di ciascuna puntata l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

4 Ristoranti: La produzione

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Il format è scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Marco Tangerini. La regia è di Gianni Monfredini. Il programma sarà in onda ogni domenica dal 27 Novembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars – Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, RCH – registratori di cassa, Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg.