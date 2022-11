Il Dono: nuovo cortometraggio di Natale firmato Disney

“Il Dono“, il cortometraggio animato Disney, sarà trasmesso in prima visione esclusiva TV dall’8 novembre al 15 novembre su RAI YOYO e RAI GULP e sarà disponibile su Rai Play. Il cortometraggio, dalla durata di 3 minuti, celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di difficoltà e per costruire ricordi indelebili, e conclude idealmente la trilogia di corti Disney per Natale, Una famiglia, infinite emozioni, del 2020, e Un Nuovo Papà, del 2021, entrambi trasmessi dalla Rai.

Il Dono: la trama

La protagonista, che vediamo anche nei precedenti corti, è Nicole e quest’anno si prepara, insieme alla sua famiglia, al periodo delle feste e all’arrivo di un nuovo bambino. Il Dono racconta una potente storia di legami tra fratelli, vissuta attraverso gli occhi della più piccola, Ella, che deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari. Filo conduttore che unisce passato, presente e futuro (e dunque i tre cortometraggi) è un adorabile peluche di Topolino.

La colonna sonora de Il Dono

La colonna sonora in lingua originale, “A Little More“, è stata scritta appositamente per il corto dagli autori Parkwild originari di Los Angeles, insieme a Sofia Quinn e Rose Tan. Nella versione originale, la colonna sonora è interpretata da Jessica Darrow, voce di Luisa Madrigal in Encanto. La versione italiana della colonna sonora “Tutto e ancor di più” è interpretata da Diana Del Bufalo, attrice e cantante italiana giovane e di talento, che ha già collaborato con Disney prestando la propria voce a Isabela Madrigal in Encanto, film vincitore dell’Oscar nel 2021. La canzone racconta il punto di vista della piccola Ella che, da più piccola della famiglia, diventa la sorella maggiore, in un concentrato di emozioni rappresentate al meglio dall’interpretazione dell’artista italiana. Come negli anni passati, la collaborazione con Disney Music Group è riuscita a dar vita a una canzone in grado di trasmettere emozioni uniche.

Il Dono: i primi due cortometraggi

Una famiglia, infinite emozioni. Il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, presentato nel 2020. In questo primo capitolo, i fan incontrano per la prima volta Nicole e sua nonna Lola, scoprendo la profondità del loro legame, rafforzato anche dalle tradizioni natalizie tramandate di generazione in generazione. Un Nuovo Papà, il secondo capitolo del Natale 2021, segue Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, e i suoi bambini Max ed Ella mentre danno il benvenuto in famiglia al nuovo papà Mike. Al centro della narrazione, uno speciale libro di favole per celebrare la magia che si crea quando si trascorre del tempo insieme.

Disney supporta Make a Wish

Disney, anche con l’ultimo capitolo della trilogia, invita i fan di tutto il mondo a dare il proprio supporto a Make A Wish, la Onlus che si impegna a donare gioia e speranze a bambini affetti da gravi malattie.