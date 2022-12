“Esistono nomi che per la loro storia restano indissolubilmente legati ad un’esperienza e che finiscono per diventare inseparabile icona di un luogo, di un prodotto, di un’intera cultura”. Sono queste le parole che accompagnano la presentazione dei prodotti di Natale di Nardini, la prima distilleria italiana che ha lanciato la linea dedicata alla festività più attesa dell’anno. Con i suoi oltre due secoli Nardini con la sua storia, è in assoluto la prima distilleria d’Italia, che ha visto la luce nel 1779 all’ingresso del Ponte Vecchio a Bassano del Grappa, per opera del suo fondatore, Bortolo Nardini, il cui lavoro è diventato icona della grappa in Italia e nel mondo. In occasione del Natale 2022, l’azienda ha realizzato delle nuovissime confezioni regalo, dono perfetto per gli appassionati del distillato e per qualsivoglia altra occasione.

Nardini, l’elegante proposta per Natale 2022

Un prodotto storico e senza tempo, vestito da un packaging elegante e personalizzabile, disponibile in pregiate confezioni tubo, cofanetti in latta color rame e raffinate cassette in legno, tutte confezioni che portano nelle case un tocco elegante ed esclusivo. I prodotti Nardini confermano la loro sorprendente essenza, abbinata alla nuova proposta dei Cocktail Kit Nardini, realizzati in collaborazione con esperti bartender, perfetti per chi vuole sperimentare e divertirsi con la miscelazione. Un dono unico nel suo genere, disponibile in rete sul sito ufficiale dell’azienda, dove sarà possibile scoprire nel dettaglio tutte le offerte di Natale.

I panettoni e i pandori di Nardini

Si aggiungono alla serie anche i pandori e i panettoni artigianali, realizzati in collaborazione con le pluripremiate pasticcerie Olivieri 1882 e Scarpato. Simbolo importante della nostra tradizione natalizia, gli iconici dolci di Natale vengono riproposti ogni anno, dalle versioni originali a quelle più sperimentali. I Pandori e i Panettoni Nardini sono offerti in quattro proposte uniche e pensate non solo per gli amanti dei distillati. A quello alla Grappa Nardini di Olivieri 1882, si aggiunge quello all’acqua di cedro e alla mandorla, firmato da Scarpato.