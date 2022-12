È un viaggio “dietro le quinte della Città Eterna”, come recita il sottotitolo del libro “Le Romane”, scritto da Roberta Petronio e Laura Pranzetti Lombardini, con le illustrazioni di Aldo Sacchetti. Il volume edito da Gribaudo, è giunto nelle librerie proprio a ridosso delle festività natalizie, ed è stato presentato a Roma dalle autrici che hanno raccontato il loro atto d’amore letterario compiuto nei confronti della città. Insieme, le due scrittrici hanno composto una guida curiosa e fuori dal comune, in perfetto equilibrio tra presente e passato, in cui il lettore è stimolato dalla scoperta di angoli nascosti o di classici intramontabili.

“Le Romane”, l’idea regalo perfetta per il Natale

Un’idea regalo perfetta per gli appassionati del genere o per chi punta a conoscere più a fondo la capitale, desiderio possibile grazie al libro firmato da Petronio e Pranzetti Lombardini, che definiscono la figura de la romana, che sfugge (con consapevolezza) alla categoria unica che invece sembra fare la fortuna della parigina o della milanese, profili più netti nella loro convinzione di ‘essere uniche e riconoscibili’ anche attraverso pochi ma ben definiti dettagli. La romana è complessa e stratificata, “una e trina”, come le tribù che si dividono la socialità della capitale.

Un viaggio alla scoperta di Roma

Da questo spunto nasce un libro che non è solo un volume ‘motivazionale’ che punta a risvegliare l’orgoglio di appartenenza, ma è anche un viaggio da insider nella città più bella del mondo, attraverso il racconto veritiero, puntuale, leggero, ironico, responsabile, verificato e interpretato di due protagoniste del ménage quotidiano di Roma. Due “romane” (una d’origine e l’altra d’adozione) che hanno imparato a decodificare i linguaggi metropolitani, individuando nella sconfinata offerta culturale e sociale il meglio delle proposte che animano gli otto colli romani (sette più il Gianicolo).

Chi sono le autrici del libro “Le Romane”?

Roberta Petronio, giornalista e autrice, scrive per il “Corriere della Sera” dove firma la rubrica Roma Internazionale. Da oltre vent’anni anni si occupa di costume, società, arte e cultura. Ha collaborato con “Il Messaggero”, “Il Giornale dell’Arte” e altre testate periodiche. Ha ideato e cura il format “Roma-Milano andata e ritorno. Dialoghi contemporanei sulle città” (due edizioni, 2019 e 2020, con le Fondazioni Maxxi a Roma e La Triennale a Milano). È autrice del libro di viaggio “Obelischi & Chignon” (Edizioni Clichy 2015), e coautrice del volume Le Romane. 40 ritratti di donne contemporanee (Palombi 2013). Nel 2015 ha ricevuto alla Galleria Nazionale il premio Arte: Sostantivo Femminile.

Laura Pranzetti Lombardini due lauree, due figli, un marito, ha fatto delle buone maniere una professione. Scrittrice, giornalista di costume, opinionista radio e TV, docente, si divide tra Roma e Milano. L’approfondimento dettato dalla curiosità per capire è il suo mantra. Viaggiare e l’arte sono le sue passioni. Ha ricoperto il ruolo dell’istitutrice nel docureality di Discovery ambientato nel 1821 ‘Un amore da favola’. Per Gribaudo ha scritto ‘Dizionario contemporaneo di buone maniere’ (2012 e 2019), ‘Galateo della corrispondenza’ (2015), ‘Uomo e Gentiluomo’ (2016), ‘Ritratto di Signora’ (2017), ‘Il Galateo in 5 minuti’ (2018) e, come curatrice, ‘In viaggio con stile’ di Francesca Pica (2019), ‘Dalla terra alla birra’ (2022). Per lei le buone maniere sono un veicolo per il successo.