Happy Birthday Maria Tona, la specialista della bellezza festeggia a Roma tra parenti e volti noti

Si spengono le candeline ma il numero in fondo, non è che un numero. L’età sembra non intaccare la splendida forma sfoggiata da Maria Tona, in occasione del suo ultimo compleanno festeggiato sulla terrazza di Villa Zaccardi, rifinito hotel-ristorante che spicca su Via Gianicolense.

È proprio nel locale romano la Tona, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne così come a Citofonare Rai2, ha chiamato a raccolta parenti e amici per festeggiare l’importante occasione.

Una cena a base di ostriche e bollicine, seguite da una gustosa frittura di pesce e due primi piatti, seguiti dal dessert di pan di spagna a base di crema e gocce di cioccolato.

Tanti gli ospiti accolti dalla specialista della bellezza che, tra un’ospitata in TV e il lavoro in team con i rinomati esperti di chirurgia della sua @tonaclinic , ha festeggiato insieme agli affetti più cari e ai noti amici che l’hanno omaggiata durante la serata.

Tra i primi ad arrivare la contessa Conny Caracciolo, seguita dalle attrici Lucilla Diaz e Romina Caruani.

Dal mondo del cinema arriva Lidia Vitale, che scherza con l’amico regista e attore Valter D’Errico e con il top model Roger Garth.

E poi ancora l’influencer Letizia Porcu insieme al producer musicale Vincent Arena, seguiti da Leopoldo Mastelloni e Elena Russo, pronti a scherzare con l’amico PR Alfonso Stani.

La serata è stata allietata dal sassofono del giovane Francesco Mistretta, che per la Tona ha eseguito degli iconici brani dal vivo, tra gli applausi dei commensali e la gioia della festeggiata.