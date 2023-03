Latte Fresco saluta il ritorno di Daniel Decò, ospite di Cristina Prenestina

La capacità di rendere “casa” un luogo che casa non lo è, non è cosa semplice. Talvolta però accade che, grazie alla frequenza ed alla convivialità che un appuntamento riesce a mantenere, quella convivialità e sensazione di “casa” altrove, diviene realtà. È accaduto a “Latte Fresco”, party dai toni arcobaleno, che ogni venerdì prende vita nello spazio su Via Prenestina, quel Largo Venue molto apprezzato soprattutto nel circuito musicale, oltre che per i suoi tanti eventi in grado di attirare un pubblico trasversale.

Tanti gli artisti che tirano le fila della festa settimanale LGBTQIA+, tra cui c’è Cristina Prenestina con il suo “Vale Tutto, il Varietà della Prenestina”. La drag queen e attivista, è nota al grande pubblico anche per la sua attività di divulgazione sociale, attraverso il progetto “Drag Queen Story Hour”. Un nobile progetto nato a San Francisco e introdotto in Italia proprio da Cristina Prenestina, con l’intento di educare i bambini alla diversità e all’inclusione, tramite favole narrate appunto dalle drag queen. «Le favole raccontano la società. Ma le favole del passato raccontano una società patriarcale, promuovono modelli di differenza di genere che non possono più rispecchiare le società di oggi.

Bisogna raccontare il cambiamento, la diversità come valore, l’uguaglianza e l’equità come diritto», ha affermato più volte Cristina Prenestina in merito al suo progetto di narrazione per bambini, che porta avanti dal 2021 a seguito della pubblicazione del libro illustrato “The Coloring Drag 2”, a cui ha preso parte in veste di madrina, firmandone la prefazione, per poi vedere nel 2023, pubblicato per Settenove Edizioni il suo primo albo illustrato, dal titolo “Nino il T-Rex”.

La serata di venerdì 17 marzo, con le sue sembianze immaginifiche in cui non sarebbe assurdo vedere cavalli alati e sirene pronte ad ammaliare marinai di passaggio con il loro canto, ha visto conclamata la regola principale che alimenta lo spirito di questo appuntamento ovvero, quella di non prendersi mai troppo sul serio. E così, Cristina Prenestina ha dato il benvenuto sul suo palco, in primis ad un grande ritorno, quello di Daniel Decò, prima drag singer italiana che ha animato i palchi arcobaleno più importanti d’Italia (come lo storico Gay Village), fino a guadagnarsi un posto in TV alla corte della sempre adorata Raffaella Carrà, che la volle tra i concorrenti del talent show “Forte Forte Forte”.

Tanti gli artisti che hanno accompagnato la presenza di Daniel Decò, che per l’occasione ha omaggiato Irene Cara, scomparsa di recente. L’artista ha offerto al pubblico un emozionante ricordo della cantante il cui video è in rete , ricordata in scena da una personale versione di “What a Feeling”, brano dal forte sapore tutto anni ’80, a 40 anni dall’uscita del disco che accompagnava il film campione d’incassi “Flashdance”. Tra gli ospiti della serata, a base di drag show, stand up comedy, giochi a premi e improbabili karaoke e coreografie, si sono visti anche Iwanda Sbelletti, Alessandra Ferraro, Vrinzula, Mablues e Fabio che, con le loro performance, hanno impreziosito il venerdì notte a Largo Venue che, come ogni settimana, ha registrato il tutto esaurito tra prima e seconda serata.