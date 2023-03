Le Donne del Vino raccontano il Lazio in bottiglia

Il sapore del Lazio e delle sue vigne in un bicchiere. Succederà giovedì 30 marzo 2023 al Double Tree Roma Monti, dove l’associazione “Le Donne del Vino del Lazio” racconterà le etichette presenti nel locale, per diffondere tutto quel valore enologico che risiede nella Regione Lazio. Quello del 30 marzo sarà solo il primo di una serie di appuntamenti dedicati al vino e ai suoi racconti, che avranno luogo fino al mese di giugno (Le date: 30 marzo, 20 aprile, 25 maggio e 22 giugno).

E così, la promozione di una realtà enoica come quella del Lazio passerà attraverso le sue Donne. Sono loro, “Le Donne del Vino del Lazio” – produttrici, sommelier, comunicatrici e non solo -, le protagoniste di un progetto fatto in collaborazione con lo stesso Double Tree e che ogni mese, darà vita ad un momento d’incontro in cui degustare etichette selezionate dall’Associazione che conta già oltre sessanta iscritte, di cui ventidue produttrici.

Bollicine, bianchi, rosati e rossi, selezionati da molte aziende produttrici pronte a sorprendere gli appassionati, con il sapore di una regione dalla lunga storia vinicola e che nell’ultimo decennio ha fatto passi da gigante. Convinzione e speranza nel progetto, è mostrata anche da Double Tree, che ha voluto aprire le porte dei suoi diversi spazi dedicati al food and beverage alle Donne del vino del Lazio e ai prodotti da loro apprezzati. Entusiasmo confermato dalle parole espresse dal team organizzativo: “Sono prodotti che rispecchiano il territorio e meritano di essere conosciuti. Il nostro ruolo è quello di essere palcocenico e location di questa valorizzazione, che puntiamo a fare nei confronti anche di tutti i nostri ospiti stranieri, che andando vita potranno portare con sé una nuova conoscenza”.

Appuntamento al 30 marzo, alle ore 19.00, per l’aperitivo tematico presso il Mamalia del Double Tree by Hilton, per gustare eccellenze di settore e ascoltare i curiosi aneddoti che ruotano intorno al vino e ai territori da cui questi provengono. Il Lazio infatti registra ben ventisette Doc, sei Igt e tre Docg: Frascati, Cesanese del Piglio e Cannellino di Frascati. Ma chi sono “Le Donne del Vino”? In tutto il territorio nazionale si contano oltre mille donne tra produttrici, enologhe, sommelier, giornaliste e professioniste del settore marketing e comunicazione di aziende vinicole, che fanno parte di questa grande associazione nata con l’obiettivo di promuovere l’impegno professionale delle donne nei settori che ruotano intorno al mondo del vino. Grazie al lavoro ed all’impegno dell’associazione al femminile, si è consolidata ancor più la consapevolezza di tale patrimonio enoico regionale, che continua a ricevere riconoscimenti e conferme.

“Eventi e incontri come questi che abbiamo voluto organizzare al Double Tree a Roma – dice la delegata Manuela Zennaro – mettono sotto i riflettori l’importanza e la responsabilità di cui la ristorazione regionale è investita nei confronti della promozione delle nostre eccellenze enoiche, su cui bisognerebbe concentrarsi maggiormente. Il management del Double Tree ha risposto positivamente all’idea di divulgare il vino del Lazio attraverso momenti di intrattenimento e conviaviali, aperti a tutti e in particolare agli ospiti dell’hotel per darci la possibilità di raccontare qualcosa di noi”.